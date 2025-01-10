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На Щучинщине кот прогнал лису с пасеки

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  • 10.01.2025, 19:55
  • 3,516
На Щучинщине кот прогнал лису с пасеки

Их разборки стали хитом Сети.

Необычная ситуация попала на камеру видеоловушки на пасеке в дереве Щенец в Щучинском районе. Зимой сюда нередко заглядывают дикие звери. Например, косули и зайцы пытаются полакомиться саженцами плодовых деревьев. А за травоядными «подтягиваются» и хищники, пишет newgrodno.by.

«Замечали тут хорьков и куниц. А в этот раз заглянула лиса», — рассказывает хозяин пасеки Дмитрий Акуло.

Но неожиданно наперерез хищнику выскочил домашний кот Василий. Несмотря на разницу в размерах, кот не выглядел испуганным, наоборот, он как настоящий хозяин был настроен не пустить незваного гостя во двор.

«На самом интересном месте камера перестала писать. Включилась она через две минуты. Лисы и след простыл, а кот сидит один. Думаю, вопрос о победителе снят», — считает Дмитрий.

Он шутит, что конфликт между котом и лисой произошел не просто на фоне личной неприязни. Причиной стал передел сфер влияния в огороде.

Кстати, замечал хозяин пасеки неподалеку следы волка и лося. Впрочем, судя по всему, Василий не намерен делить свой огород с кем бы то ни было. И размеры гостя в этом случае значения не имеют.

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