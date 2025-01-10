О чем говорит паника в РФ из-за наступления ВСУ 1 10.01.2025, 20:29

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Александр Коваленко

Немного пищи для размышления.

Активизация сил обороны Украины в Курской области заставила многих начать строить теории о целях этой операции.

Звучали самые разные версии этой активизации, среди которых это — выход на Курскую АЭС и даже сам Курск, а также, попытка вынудить командование росийских оккупационных войск перебросить в Курскую область дополнительные силы с других направлений.

Что самое интересное, ни одна из этих версий не оказалась достоверной и вот почему.

Если мы предположим, что активизация сил обороны Украины в Курской области была с выходом на Курск или Курчатов, где и размещена Курская АЭС, то задействованных сил и средств, для прорыва тех линий обороны и рубежей, которые за полгода нарыли росийские оккупацинные войска, катастрофически не хватило бы. Там и вправду очень серьезные фортификации, для прорыва которых необходима группировка в пределах 50 тысяч. А для взятия Курска — и более того.

Силы обороны Украины же действовали ограниченными силами и на множестве российских видео, было видно, что действия украинских групп не носили того гипертрофированного масштаба, который пытались российские пропагандисты приписать. С другой стороны, делать громкие заявления о том, что украинские войска выдвинулись на Курск или Курскую АЭС, имело смысл по другой причине.

Когда в информационном пространстве звучит подобный нарратив с такими, якобы, целями украинского наступления, то, когда они не достигаются, что и логично, ведь они на самом деле не ставились, можно с гордостью начинать себя бить в грудь — отстояли Курск!

Но какие цели преследовали силы обороны Украины? Отвлекающий маневр для стягивания сил с других плацдармов?

Для начала немного пищи для размышления.

На Времевском направлении российское командование в зоне ответственности 127-й МСД 5-й ОВА, к западу от Великой Новоселки, вводит 34-ю ОМСБр.

К северу от Кураховского водохранилища, по рубежу Словянка-Петропавловка-Шевченко, командование ГВ «Центр» готовится усилить 90-ю ТД, по всей видимости, ресурсом 41-й ОВА, а именно, 35-й и 137-й ОМСБр.

На этой неделе южные подступы к Покровску стали штурмовать подразделения 35-й и 57-й ОМСБр, а также постепенно вводят в бой 74-й и 137-й ОМСБр.

То есть, плотность задействования сил и средств по основным зонам боевых действий достигла своего максимума. У росийских оккупационных войск нет лишнего ресурса, где-то там, в резерве не то, чтобы десятка, а даже пары-тройки лишних бригад, чтобы усилить порядки, не перетасовывая имеющиеся. Подразделения не выводят на восстановление и не заменяют, их пополняют сразу на месте в режиме нон-стоп, с учетом ежедневных потерь.

И вот тут, начинается активизация сил обороны Украины в Курской области и хотя, сравнительно небольшими силами, паники от этого в российском информационном пространство было до гипертрофированного много. Причем паника эта была основана на том, что основные ударные силы российской курской группировки, а именно, 155-я и 810-я ОБр МР, а также 76 ДШД и 83 ДШБр находятся по западным рубежам, а 11-я ДШБр, 98-я ДШД и 106-я ПДД с мочалками из состава 40-й ОБр МП и 170 ПМП по восточным. Удар же СОУ пришелся по участку где находились «бравые» вояки из состава 72-й и Росгвардия со всякими там «Ахмат — сила».

И панические настроения ярко отразили реальную ситуацию — прикрывать участки нечем, резервов — нет, тянуть с других участков фронта если, и будут, то в небольшом количестве.

По прошествии нескольких дней, после дерзкого удара сил обороны Украины на северо-восточном направлении, становится понятным, что целью на данном этапе был не эфемерный курс на Курск, а в динамичном режиме проверка на прочность возможности росийских оккупационных войск усиливать экстремально опасные участки своего фронта. И по результату можно сказать, что возможности росийских оккупационных войск сопоставимы с до предела натянутой струной. А это значит… Далі буде!

Александр Коваленко, Telegram

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