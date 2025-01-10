Трамп опубликовал постановочное видео, на котором жители Гренландии просят его купить остров
- 10.01.2025, 20:43
В массовке снялись бездомные.
Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором жители Гренландии якобы просят его купить остров. Как выяснилось, это бездомные, которых «заманили» на встречу бесплатными ужинами.
О том, что видео фейковое, сообщило Датское радио (DR) в пятницу, 10 января, со ссылкой на источники.
Как видно из видео, несколько жителей острова пришли в красных кепках MAGA (Make America Great Again/ Сделать Америку великой снова). В разговоре с оператором они попросили Трампа купить Гренландию, а также сказали, что хотят стать частью США. Некоторые из них затем пообедали с Дональдом Трампом-младшим в ресторане.
Incredible day!!!! 🇺🇸🇬🇱🇺🇸🇬🇱🇺🇸 https://t.co/LOzDDkkzjL— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 7, 2025
Датское радио утверждает, что в видео снялись бездомные и социально уязвимые люди. Журналисты отметили, что люди обычно сидят перед супермаркетом Brugseni, который расположен прямо напротив отеля, где поселился Трамп-младший.
«Бездомные и пожилые люди, которые не могут свести концы с концами, вдруг могут поесть в ресторане, к которому они никогда не подходили. Все, что им нужно сделать, — это надеть шляпу и появиться в роликах штаба Трампа. Их подкупают, и это вызывает глубокое отвращение», — описал случай житель острова Нуука Том Амтофт.
Мужчина заявил, что приходил в отель Hans Egede во время визита Трампа-младшего и наблюдал за тем, как агитаторы «целенаправленно отбирают людей, которые могут сказать, что Гренландию надо купить».
Издание также связалось с магазином Brugseni, чтобы узнать, знакомы ли им люди, которые снялись в ролике Трампа. В супермаркете подтвердили слова Амтофта.
Журналист DR в Нууке поговорил с одним из местных жителей, который находился на ужине с Трампом-младшим. Он рассказал, что был под пешеходным мостом вместе с «другими людьми, которым нечего было делать», к нему подошли люди Трампа и пригласили «поужинать в лучшем ресторане города».