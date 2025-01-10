Ученые: Пища может менять наши гены 10.01.2025, 20:56

Особенно, если она содержит клетчатку.

Ученые из Стэнфордского университета совершили прорыв в понимании того, как наша диета влияет на наше здоровье на самом глубоком уровне — на уровне генов.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism, показало, что потребление клетчатки, давно известной своей пользой для пищеварения, оказывает гораздо более глубокое воздействие на организм.

Оказалось, что клетчатка, попадая в наш кишечник, становится пищей для полезных бактерий, которые производят короткоцепочечные жирные кислоты. Эти вещества не только питают наши клетки, но и способны изменять активность определенных генов. Ученые обнаружили, что эти изменения могут оказывать противораковое действие, подавляя рост опухолевых клеток и стимулируя их гибель.

Результаты исследования позволяют предположить, что недостаток клетчатки в рационе может способствовать развитию рака, особенно рака толстой кишки. Исследователи отмечают, что современный человек, как правило, потребляет недостаточно клетчатки, что негативно сказывается на здоровье его микробиома и, как следствие, на работе всего организма.

Это открытие открывает новые перспективы в области профилактики и лечения рака. Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят разработать новые подходы к борьбе с онкологическими заболеваниями, основанные на модуляции микробиома и питания.

Полученные результаты подчеркивают важность здорового питания и, в частности, потребления достаточного количества клетчатки. Включение в рацион продуктов, богатых клетчаткой, таких как бобовые, орехи, овощи и фрукты, может стать одним из самых простых и эффективных способов снизить риск развития многих заболеваний, включая рак.

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