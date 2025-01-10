Уникальный момент Иван Яковина

10.01.2025, 21:03

1,750

Иван Яковина

Как закрыть воздушное пространство над Россией.

В России гражданские аэропорты продолжают работать, несмотря на то, что война продолжается уже три года. Просто россияне, когда начинали войну, даже не думали, что им придется эти аэропорты защищать от ударов. Сейчас выясняется, что надо защищать. Причем угрожают этим аэропортам и пролетающим мимо самолетам не столько дроны, сколько сама российская, собственно, противовоздушная оборона.

В декабре случился очередной, по счету уже далеко не первый, и не последний случай, когда в городе Грозном местное ПВО подбило азербайджанский пассажирский самолет. После чего этот самолет еще глушили системами радиоэлектронной борьбы, выдавливали его из российского воздушного пространства в Каспийское море, чтобы он разбился там и утонул, так сказать, все концы в воду. Но не получилось, самолет дотянул до Казахстана, совершил жесткую посадку, часть людей погибли, но часть людей выжили на борту. И они сумели рассказать, что именно происходило. Началось разбирательство всех этих событий.

Россия до сих пор отказывается признавать свою вину, брать на себя ответственность за произошедшее, поскольку признание вины вызвало бы необходимость снимать с должностей многих важных шишек и, может быть, даже кого-то сажать и так далее. Причем это в Чечне. Плюс еще вскрылось бы обязательно участие Кремля во всей этой истории. В общем, россияне заявили, что просто дадут денег всем пострадавшим и родственникам погибшим, но только в том случае, если те будут вести себя тихо, если Азербайджан, Казахстан и сами родственники не будут начинать скандал. Однако Азербайджан сказал, что нет, скандал будет, просто из-за того, что и стране и людям нужно не бабло, а нужна справедливость. Потому что это в России все вопросы местное начальство привыкло решать с помощью бабла. Есть страны, есть люди, которым этого недостаточно, для которых не все вопросы с помощью бабла решаются.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что хочет человеческого отношения и к себе, и к своим людям, и к своей стране. То есть, признание Россией вины, публикация каких-то извинений от лица Российской Федерации и естественно, компенсации тем, кто погиб и пострадал. Но, важное уточнение, признание вины Алиев хочет не только за удар ракетой по самолету, но и за то, что самолет глушили РЭБом, выдавливали его в Каспийское море и так далее. Не давали ему приземлиться, когда он почти утратил управление.

Россия все эти заявления Алиева проигнорировала, как и следовало ожидать. Потому что от России сейчас человеческого отношения, естественно, никто не может дождаться. Более того, там есть такой член Общественной палаты, Владимир Карасев. Он написал в телеграме, что Алиев — это обиженный п****аст. Это цитата соответствующего деятеля российской общественной палаты. И сказал, что никаких денег он не получит. Кто-то скажет, что это неважно, поскольку не сам Путин сделал такое заявление, а какой-то мелкий его миньон. Но в современной России именно такие шестерки публично говорят то, что босс думает, но вслух говорит не хочет по каким-то причинам. Я думаю, что вот этого Карасева не накажут, поскольку он озвучил официальную позицию Российской Федерации. Правда, которая вот заявляется не открыто, а вот так в кулачок. Вот то, что Путин, когда свое знаменитое «кхе-кхе» делает, вот он про Алиева так и думал.

Путин, конечно же, очень зол на азербайджанского своего коллегу, поскольку тот продолжает качать права, борзеть с точки зрения российского руководства и что-то там требовать. Поэтому отношения между Россией и Азербайджаном, а также союзниками Азербайджана, в первую очередь Турцией, Казахстаном и другими тюркскими странами будут становиться все хуже и хуже. Это понимают и в России, и в Азербайджане. И Ильхам Алиев продолжает давление, не намерен отступать. Он запретил полеты азербайджанской авиакомпании AZAL в город Казань. Объяснение было такое, что в городе Казань часто объявляется так называемый план «ковер», туда часто прилетают украинские беспилотники. И, соответственно, там очень высокая вероятность поражения, уничтожения пассажирского самолета российской системой ПВО. До этого, насколько я помню, запретили азербайджанским лайнерам летать в Грозный и в Сочи. Видимо, вероятно, следующими после Казани, если Россия не принесет извинения, не предоставит гарантии неповторения этой ситуации, будут уже Москва и Санкт-Петербург.

То есть, постепенно мы видим, как разные страны мира и разные союзы этих стран обрывают сообщения с Российской Федерацией. Почему они так делают? Почему не только Азербайджан? Во-первых, солидарность есть. Потому что испытывают нормальное человеческое чувство солидарности с теми, кто был без всякой вины убит. По сути дела, имущество было уничтожено и люди убиты. Потому что так не делается, так не должно быть. Во-вторых, естественно, хотят наказать Российскую Федерацию за подобного рода фокусы, когда пассажирские самолеты сбиваются среди бела дня военными противовоздушными ракетами. Почему хотят наказать? Чтобы другим неповадно было, чтобы никто другой этого не делал, и более того, чтобы сама Россия приняла меры соответствующие.

Какие меры? Ввести ясные коридоры для самолетов. То есть сказать, что вот здесь мы применяем противовоздушную оборону, а вот здесь уже не применяем. Что вокруг крупных городов, где есть большие важные аэропорты, Россия должна взять на себя обязательство не применять системы противовоздушной обороны. Та же Казань, Москва, Питер. Что вокруг этих аэропортов вы свои ПВО не применяете, ракетные, по крайней мере, ПВО. Но Россия этого сделать не может, поскольку придется отказываться от прикрытия противовоздушного той самой Казани, Москвы и Питера. Поэтому, конечно, Россия отказывается принять соответствующие меры, взять на себя обязательство не стрелять ракетами ПВО около крупных своих аэропортов. Поэтому сейчас Россию будут потихонечку лишать авиасообщения с другими странами.

Вот Европейское агентство по авиационной безопасности, коротко оно называется EASA, ужесточило сейчас рекомендации по использованию российского воздушного пространства. Они там посоветовали авиакомпаниями, которые выполняют рейсы в Европейский Союз из третьих стран, не использовать российское воздушное пространство. Сказали все, избегайте российского воздушного пространства. EASA призвала перевозчиков воздержаться от полетов на всех уровнях, то есть, во всех эшелонах в воздушном пространстве России, к западу от 60-го меридиана восточной долготы. Уточняется, что речь идет о полетах в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару и так далее. Запрет этот будет действовать до конца июля 2025-го года. Европейские самолеты, чтобы вы понимали, и так не летают в Российскую Федерацию. Последние летали сербские, но Сербия тоже сказала, что мы после инцидента в Грозном отказываемся летать в Россию.

Это сообщение EASA означает, что страховка для самолетов из любой страны, которая летит в Российскую Федерацию, будет очень-очень дорого стоить. Все понимают, что Россия не первый раз и не второй сбивает пассажирские самолеты. И по мере усиления атак украинских дронов в небе над городами России будет летать все больше и больше ракет противовоздушной обороны. Это просто неизбежно, с учетом того, как сейчас развиваются события. Объективная реальность такова, что все больше и больше стреляют ракетами ПВО по украинским дронам. Почти каждый день это происходит. Ну и рано или поздно очередная такая ракета прилетит обязательно в очередной такой самолет. Это лишь вопрос времени. Мы это знаем. Потому что Россия уже много раз это делала. Поэтому страховые компании сейчас будут просто бешеные деньги сдирать с тех самолетов, которые летают над территорией России. Просто будут такие деньги брать, как за полеты в зону боевых действий. И летчики сами, и бортпроводники будут требовать огромной доплаты за свою работу, потому что одно дело летать туда, где просто аэродром, а другое дело летать на аэродром, где постоянно стреляют ракетами ПВО. И иногда, не скажу, что часто, эти ракеты самолеты сбивают. Авиакомпаниям иностранным будет уже проще отменить полеты в российские города, чем нарываться на проблемы со своими же акционерами и с регуляторами своих стран.

Я думаю, что Украина этим моментом должна пользоваться, потому что действительно момент уникальный в определенной степени. И Украина могла бы объявить, что российские гражданские аэродромы, радары, топливные хранилища вовсю используются в военных целях. И это правда, они действительно используются в военных целях, поэтому они являются законной целью для поражения украинскими дронами. Соответственно, по этим целям будут наноситься удары, чем дальше, тем более интенсивные. И в этой связи Украина должна, как мне кажется, на неопределенное время объявить бесполетную зону над Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Сочи, Грозным и рядом других городов. Сказать, что там просто во избежание жертв среди гражданского населения Украина запрещает полеты любых самолетов над территорией означенных городов. Сказать, что там просто смертельно опасно летать, нельзя этого делать. Вся ответственность за возможные жертвы лежит в дальнейшем на Российской Федерации, которая обязана сейчас обеспечить прекращение гражданского авиасообщения. Потому что это не шутки, это уже серьезно. Идет война, идут боевые действия и немедленно необходимо прекращать авиасообщение с этими городами для всех самолетов.

Я думаю, что после такого заявления, сделанного официально на высшем уровне, международные авиакомпании и правда должны будут, вынуждены будут просто прекратить всякое авиасообщение с Российской Федерацией, по крайней мере, с европейской частью этой страны. Это должно послужить дальнейшей изоляцией Российской Федерации, сокращением торговли и так далее. Будет понятно, что, если и летит какой-то самолет, этот самолет летит с военными грузами, это военный самолет и он подлежит немедленному уничтожению. С украинской точки зрения любой самолет, появившийся в небе над европейской частью России, должен являться военным самолетом. Собственно, Украина ничего не изобретает, Россия то же самое сделала по отношению к Украине. Поэтому это будет абсолютно симметричный ответ. Я думаю, что нужно это сделать. И соответственно, на мой взгляд, Россия должна точно так же лишиться всякого авиасообщения, как Украина лишилась всякого авиасообщения в результате российского вторжения. То есть это будет честно, справедливо и адекватно. В этом смысле, да, я думаю, что Украине не мешало бы сделать какое-то официальное заявление по этому поводу и объявить, что вот отныне все оно именно так.

Иван Яковина, New Voice

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com