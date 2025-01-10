Трагедия в Осиповичах: воспитатели оставили детей без присмотра

Трагедия в Осиповичах: воспитатели оставили детей без присмотра2
- 10.01.2025, 21:55
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Спасти двухлетнего ребенка не удалось.
В детском саду Осиповичей, что в Могилевской области, умер двухлетний ребенок, но власти об этом не сообщали.
Ребенок подавился блинчиком во время ужина. Наступила асфиксия.
Как стало известно сайту Charter97.org, воспитатели оставили детей без присмотра.
«Пошли поздравлять кого-то с днем рождения. Когда вернулись — ребенка поздно было спасать», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Отметим, семье запрещают говорить о трагедии публично.