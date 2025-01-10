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Ученые выяснили, как древние птерозавры правили небом

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  • 10.01.2025, 22:04
Ученые выяснили, как древние птерозавры правили небом

Раскрыты секреты полета древних динозавров.

Международная команда ученых из Эдинбургского университета и Китайского университета Гонконга обнаружила, что уникальные особенности, которыми обладали хвосты птерозавров, могли существенно улучшить их способности к полету. Хвостовые мембраны птерозавров, оснащенные специальными «вентилями», выполняли функцию стабилизаторов, позволяя этим древним рептилиям парить в небесах. Работа опубликована в журнале eLife.

Птерозавры, появившиеся около 230 миллионов лет назад, стали первыми позвоночными, способными к полету. В эпоху мезозоя они безраздельно господствовали в воздухе, опережая птиц, которые появились только около 130 миллионов лет спустя. Некоторые из этих удивительных существ, такие как гигантский птерозавр кецалькоатль, достигали размеров, сравнимых с современными военными самолетами.

В новом исследовании ученые использовали передовую технологию лазерной флуоресценции , которая позволяет выявлять невидимые человеческому глазу ткани, сохранившиеся в окаменелостях. С помощью этой методики палеонтологи изучили коллекции музеев, включая Лондонский музей естественной истории и Национальный музей Шотландии.

В результате на фотографиях удалось обнаружить мембраны на хвостах птерозавров из рода Rhamphorhynchus, обитавших 150 миллионов лет назад в Центральной Европе. Эти мембраны содержали сложную сеть перекрещивающихся структур, напоминающих каркас крыла самолета. Такой «вентиль» позволял хвосту натягиваться, как парус, минимизируя трепетание и улучшая устойчивость в полете.

Особый интерес у ученых вызвала эволюция формы этого хвостового «вентиля». У молодых особей он был каплевидным, в подростковом возрасте принимал форму воздушного змея, а у взрослых становился сердцевидным. Со временем хвосты птерозавров стали короче и играли все меньшую роль в полете, пока не исчезли совсем. Однако изучение их функций помогает глубже понять эволюцию полета и адаптацию этих удивительных существ.

По мнению ученых, их работа не только проливает свет на жизнь птерозавров, но и может стать новым шагом в создании технологий будущего, таких как улучшенные конструкции самолетов, дронов и даже палаток.

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