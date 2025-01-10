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Как «Нептуну» удалось разнести склад с дронами в России

  • 10.01.2025, 22:29
Как «Нептуну» удалось разнести склад с дронами в России

Понадобилась подготовительная операция.

Дешевые украинские дроны создали «окно» для ракеты «Нептун», которой удалось успешно поразить склад с боеприпасами и разведывательными дрононами вблизи села Чалтырь в Ростовской области.

Об этом рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков, передает «Эспрессо».

«Была классическая операция под названием «перенасытить российскую ПВО», чтобы она отстрелялась по довольно дешевым дронам. И потом в такое созданное «окно» уже должен был залететь «Нептун» и поразить объекты, расположенные в пригороде Ростова-на-Дону, который является важным и промышленным, и логистическим, и военным центром», - заявил он.

Катков акцентировал, что наверняка в этой зоне должны быть мощные средства российской противовоздушной обороны, а «Нептун» должен был преодолеть несколько слоев ПВО - прифронтовую, тыловую и непосредственно возле объекта.

«Несмотря на это все «Нептун» выполнил свою задачу - военный объект РФ был поражен», - акцентировал эксперт.

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