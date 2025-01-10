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В Беларуси введены валютные новшества

  • 10.01.2025, 22:55
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В Беларуси введены валютные новшества

Теперь чиновники хотят запустить еще одно изменение.

В Беларуси появились два валютных новшества, которые касаются доставки грузов из-за границы. А теперь чиновники хотят ввести изменение по ставкам аренды на недвижимость — прописать, чтобы их устанавливали в белорусских рублях, а не в валюте. «Зеркало» рассказывает подробности.

Что изменили для перевозчиков

Компаниям-резидентам нашей страны и индивидуальными предпринимателями разрешили до конца 2025 года использовать иностранную валюту для расчетов с перевозчиками, которые доставляют грузы из-за границы. Это решение приняли правительство и Нацбанк. Такое послабление действовало и в прошлом году, то есть речь идет о его продлении.

Также до конца этого года белорусским перевозчикам грузов позволили рассчитываться наличными долларами и евро по договорам на международную перевозку товаров (с иностранными компаниями). Исключение — резиденты РФ. Сумма таких операций не должна превышать 1 тыс. базовых величин (на сегодня это 42 тыс. белорусских рублей). Речь о лимите по одному договору.

Возможное новшество по аренде

Власти хотят прописать в Гражданском кодексе, что ставки в договорах аренды можно указывать только в белорусских рублях. Исключение — лизинг. Это предусмотрено законопроектом «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», который 10 января во втором чтении приняли депутаты парламента.

Напомним, ранее в Беларуси до конца 2024 года действовал временный запрет на привязку арендной платы к иностранной валюте.

Если аренда государственной недвижимости привязана в основном к белорусскому рублю (базовой арендной величине), то частной недвижимости, как правило, раньше зависела от курсов евро или доллара. На этом фоне чиновники запретили устанавливать ставки по сдаче коммерческой недвижимости в иностранной валюте. Их привязали к белорусскому рублю. Причем речь о любом имуществе. Начиная от офисных помещений и машино-мест и заканчивая автомобилями и строительной техникой. Соответствующие изменения были внесены в Гражданский и Банковский кодексы.

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