В США задержали «вагнеровца» 2 10.01.2025, 23:27

2,060

Тимур Пралиев

Он пытался пересечь границу через реку.

Бывший «вагнеровец» Тимур Пралиев был задержан 4 января американскими пограничниками, когда он пытался перейти вброд реку Рио-Гранде и попасть в США из Мексики.

В рюкзаке у мужчины нашли дрон, российский и казахстанский паспорта, а также 4 тысячи долларов и 60 тысяч мексиканских песо (почти 3 тысячи долларов), сообщает пограничная служба.

Пралиев рассказал пограничникам, что работал в российской ЧВК «Вагнер», но является казахстанским гражданином. Пока неизвестно, зачем экс-наемник пытался попасть в США. Мужчине назначили арест, он останется в федеральной тюрьме, пока власти будут думать, что с ним делать.

Пралиев действительно был наемником ЧВК «Вагнер». Причем меньше месяца назад, 12 декабря, он получил удостоверение ветерана боевых действий из рук руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане, заметило «Радио Свобода».

Если Пралиева депортируют в Казахстан, там его ждет суд как минимум за незаконное получение российского гражданства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com