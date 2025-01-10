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В США задержали «вагнеровца»

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  • 10.01.2025, 23:27
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В США задержали «вагнеровца»
Тимур Пралиев

Он пытался пересечь границу через реку.

Бывший «вагнеровец» Тимур Пралиев был задержан 4 января американскими пограничниками, когда он пытался перейти вброд реку Рио-Гранде и попасть в США из Мексики.

В рюкзаке у мужчины нашли дрон, российский и казахстанский паспорта, а также 4 тысячи долларов и 60 тысяч мексиканских песо (почти 3 тысячи долларов), сообщает пограничная служба.

Пралиев рассказал пограничникам, что работал в российской ЧВК «Вагнер», но является казахстанским гражданином. Пока неизвестно, зачем экс-наемник пытался попасть в США. Мужчине назначили арест, он останется в федеральной тюрьме, пока власти будут думать, что с ним делать.

Пралиев действительно был наемником ЧВК «Вагнер». Причем меньше месяца назад, 12 декабря, он получил удостоверение ветерана боевых действий из рук руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане, заметило «Радио Свобода»

Если Пралиева депортируют в Казахстан, там его ждет суд как минимум за незаконное получение российского гражданства.

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