В Беларусь можно будет заезжать по российской визе 2 10.01.2025, 23:43

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С завтрашнего дня.

Соответствующее соглашение было подписано в июне 2020 года, но вступает в силу только сейчас.

Иностранным гражданам с визами одной из стран теперь не нужно будет отдельно оформлять визу для другой, если они захотят посетить обе страны. Кроме того, если турист приезжает из третьей страны, его срок пребывания будет отсчитываться с момента пересечения границы одного из государств.

Действие соглашения не распространяется на иностранцев с ограничениями на въезд.

Между Беларусью и Россией действует шесть пограничных пунктов, где иностранцам можно будет пересекать границу.

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