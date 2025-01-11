Румыны смогут ездить в США без виз 11.01.2025, 2:44

Уже с марта.

Министерство внутренней безопасности США объявило в пятницу, 10 января, что Румыния станет частью программы безвизового режима с 31 марта.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление американского ведомства.

Как отметили в Министерстве внутренней безопасности США, «секретарь Майоркас и министр Блинкен приветствуют Румынию с выполнением строгих требований безопасности для присоединения к VWP (Программы безвизового режима)».

«Сотрудничество и обмен разведывательными данными, которые лежат в основе VWP, значительно усилят интересы безопасности Соединенных Штатов, кроме поощрения законных путешествий и торговли между двумя странами», – заявили представители США.

В заявлении подчеркнули, что вступление Румынии в VWP является доказательством стратегического партнерства и общей приверженности безопасности и экономическому процветанию.

Программа безвизового режима (Visa Waiver Program) позволяет путешествовать в США без виз сроком до 90 дней с целью туризма или бизнеса.

После присоединения к программе граждане Румынии смогут зарегистрироваться онлайн для получения разрешения на поездку стоимостью $21, действующего в течение двух лет.

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