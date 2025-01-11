Премьер Гренландии заявил, что они не хотят быть ни частью США, ни Дании
- 11.01.2025, 4:00
Датский премьер назвала это стремление «законным».
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть ни частью Дании, ни частью США. Население острова хочет быть независимым, сказал Эгеде на пресс-конференции в пятницу, 10 января, пишет Financial Times.
«Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами», — заявил он.
Во время этой встречи премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что стремление Гренландии к независимости является «законным и понятным». Однако она добавила, что ей хотелось бы сохранить Королевство Дания, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономная территория Фарерские острова.
«Я лично верю, что если мы держимся вместе, мы сильнее в глобальной игре», — добавила она.