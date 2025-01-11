США: Россия и Украина не готовы к переговорам
- 11.01.2025, 5:55
Санкции против Кремля не станут разменной монетой.
Украина и Россия не готовы к переговорам в войне. А санкции, введенные против страны-агрессора, не могут стать разменной монетой, когда это все же произойдет.
Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, пишет «Укринформ».
По его словам, введение санкций против РФ не делалось с расчетом того, что «станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за этот стол переговоров».
«Сейчас нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам», - констатировал он.
Кибри подчеркнул и то, что решение о введении дополнительных санкций основывалось на прогнозах для внешнего и внутреннего рынков в энергетическом секторе.
При этом советник Белого дома подтвердил, что ранее масштабные санкции в этой сфере откладывались для того, чтобы удержать повышение цен на энергоносители в США.