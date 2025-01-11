Трамп планирует издать более 100 указов в первый день президентства 7 11.01.2025, 8:44

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Предполагается невиданный в современности исполнительный удар.

Избранный президент США Дональд Трамп готовит более 100 указов с первого дня работы в Белом доме. Они будут касаться вопросов безопасности границ, депортаций и ряда других политических приоритетов.

Об этом сообщает Associated PressAssociated Press .

Трамп рассказал о своих планах во время частной встречи с сенаторами-республиканцами на Капитолийском холме. Ожидается, что многие из запланированных мер, начнут действовать в день инаугурации, 20 января, когда он вступит в должность президента.

В то же время главный советник Трампа Стивен Миллер проинформировал сенаторов от Республиканской партии о мерах по охране границ и обеспечению иммиграционного контроля, которые, вероятно, будут приняты в ближайшее время.

«Их будет очень много», - сказал сенатор Джон Хувен.

О презентации Трампа и его команды в первую очередь, сообщило агентство Axios. AP в свою очередь пишет, что союзники избранного президента подготовили целый пакет указов, которые Трамп мог бы быстро подписать по широкому кругу вопросов - начиная от ужесточения контроля на границе между США и Мексикой до развития энергетики, правил найма рабочей силы, гендерной политики в школах, обязательных вакцинациях и других обещаний, данных в ходе предвыборной кампании.

То, что планирует Трамп и его команда, представляет собой невиданный в современности исполнительный удар, поскольку новый глава Белого дома готовится использовать власть непроверенными способами, миную законодательный аппарат Конгресса. Некоторые из них могут быть значимыми, другие - скорее символическими сигналами о направлении деятельности нового предмета США.

Более того, сенаторы, которые проинформированы Трампом и его командой во время продолжительного заседания в Капитолии на этой неделе, ожидают, что новая администрация отменит многие указы администрации президента США Джо Байдена и одновременно введет в действия свои собственные предложения.

Напомним, вчера Financial Times сообщило, что в Европейском союза опасаются, что Трамп после вступления в должность президента отменит указы Байдена о санкциях против России.

По словам трех источников, высокопоставленные должностные лица Еврокомиссии дали распоряжение изучить указы Байдена, чтобы выяснить, какие отмены могут оказать наибольшее влияние на европейский блок или подорвать его собственные меры.

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