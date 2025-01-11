«Психика на грани»: командиры РФ пытают солдат 6 11.01.2025, 8:48

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иллюстративное фото

За отказ штурмовать острова на левом берегу Херсонской области.

Командование ВС РФ пытает собственных солдат, которые отказываются штурмовать острова на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщило партизанское движение «Атеш».

«Командиры офицерского и сержантского состава стали пытать всех военнослужащих, которые отказываются подчиняться самоубийственным приказам», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о нескольких военнослужащих 61-й ОБМП, которые отказались участвовать в плохо организованном штурме одного из островов Днепра на Херсонщине. Их показательно бросили в яму.

«Они провели там три дня без воды и еды, а затем их отправили на очередной штурм, где они погибли. Их тела так и не были эвакуированы, и теперь они считаются пропавшими без вести», — отметили в «Атеш».

Украинские партизаны подчеркнули: если раньше такие меры применяли за серьезные проступки, то теперь наказание используют по малейшему поводу.

«Психика солдат на пределе, и командиры все чаще используют физическое насилие как инструмент давления. Угрозы, избиения и «яма» стали обыденностью... Военнослужащие понимают: если ты стал неугодным, то долго уже не протянешь», — подчеркнули в «Атеш».

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