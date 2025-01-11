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Беспилотники атаковали порт Новороссийска

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  • 11.01.2025, 8:57
  • 9,966
Беспилотники атаковали порт Новороссийска

Зафиксировано не менее семи прилетов.

В ночь на субботу, 11 января, в Новороссийске (Краснодарский край РФ) раздавались взрывы. Город атаковали дроны, по которым пыталась работать российская ПВО, сообщает «Обозреватель».

Предварительно, эта работа была не очень успешной, так как в сети сообщали по меньшей мере о семи прилетах в порт Новороссийска. Россияне публиковали кадры «бавовны» в городе.

После взрывов в порту в небо поднимался дым, было видно зарево от пожара.

В соседней Анапе в связи с атакой дронов несколько раз включали сирену.

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