Беспилотники атаковали порт Новороссийска

Беспилотники атаковали порт Новороссийска2
- 11.01.2025, 8:57
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Зафиксировано не менее семи прилетов.
В ночь на субботу, 11 января, в Новороссийске (Краснодарский край РФ) раздавались взрывы. Город атаковали дроны, по которым пыталась работать российская ПВО, сообщает «Обозреватель».
Предварительно, эта работа была не очень успешной, так как в сети сообщали по меньшей мере о семи прилетах в порт Новороссийска. Россияне публиковали кадры «бавовны» в городе.
После взрывов в порту в небо поднимался дым, было видно зарево от пожара.
В соседней Анапе в связи с атакой дронов несколько раз включали сирену.