«Путин должен ощущать цену своей войны» 1 11.01.2025, 10:17

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Зеленский обсудил с Байденом санкции против теневого танкерного флота РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили новый пакет санкций, направленных на ограничение финансирования агрессии.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что выразил соболезнования из-за трагедии в Калифорнии.

«Поговорил с президентом Байденом. Выразил соболезнования в связи со страшными пожарами в Калифорнии, потерей людей. Отметил героизм американцев, помогающих спасать жизнь от огня и останавливающих распространение лесных пожаров. Поблагодарил за поддержку нашего государства, нашу независимость и за консолидацию международного сообщества. Вместе мы создали глобальную коалицию защитников свободы и принципов международного мира и безопасности», – говорится в сообщении.

Также ключевым вопросом переговоров стали новые ограничения, направленные на теневой танкерный флот РФ, который используется для нелегального экспорта энергоносителей и финансирования военных действий против Украины.Президент отметил важность санкционного давления, отметив, что российский диктатор Владимир Путин должен лично ощутить финансовые последствия своей войны.

«Обсудили детали нового санкционного пакета США по поводу российской энергетики, которая помогает Путину финансировать войну. Очень важно, что теперь Америка ударила по теневому танкерному флоту России и таким компаниям, как «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», которые аккумулируют деньги лично для Путина. Он должен чувствовать цену своей войны, теряя из своих кошельков. Благодарен Америке, обеим партиям, обеим палатам Конгресса, которые поддерживают вполне справедливое давление на Россию за неспровоцированную и преступную агрессию», – подчеркнул Зеленский.

Кроме экономического аспекта, лидеры обсудили ситуацию на фронте. Глава государства подчеркнул важность укрепления противовоздушной обороны для защиты мирного населения от ежедневных ракетных и дроновых атак. Зеленский подчеркнул эффективность систем «Петриот» и необходимость их увеличения.

«Ценим, что президент Байден сказал: сохранение и защита независимости Украины имеют критическое значение для всей Европы и демократического мира. Обязательно выстоим и добьемся устойчивого мира для наших людей и страны», – резюмировал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену, его администрации и всему американскому народу за новый пакет санкций против Российской Федерации, объявленный 10 января 2025 года. Эти меры направлены более чем на 400 субъектов, связанных с российским энергетическим сектором, в том числе на компанию «Сургутнефтегаз».

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые энергетические санкции против России, но заверила, что эти меры не являются разменной монетой для будущих переговоров по завершению войны в Украине. По словам советника Белого дома Джона Кирби, на сегодняшний день нет ожиданий, что Россия и Украина готовы переговоры.

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