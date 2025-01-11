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В Минске за сутки два человека утонули в ванной

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  • 11.01.2025, 9:22
  • 7,558
В Минске за сутки два человека утонули в ванной

Проводится проверка.

В Минске за одни сутки произошли два трагических случая: пенсионеры были найдены утонувшими в ванной, сообщает пресс-служба МЧС.

10 января 2025 года в 13.59 на пульт службы МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в квартире по улице Красина. Сотрудники МЧС извлекли из ванны тело 80-летнего мужчины.

В тот же день в 19.30 спасателям сообщили о еще одном утонувшем мужчине. Инцидент произошел в квартире на улице Лейтенанта Кижеватова. Работники МЧС извлекли из ванны тело 66-летнего мужчины.

На данный момент причины произошедшего неизвестны. Проводится проверка, которая должна установить обстоятельства и возможные причины трагедий.

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