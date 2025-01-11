Для белорусов возвращают налог за пересечение границы 3 11.01.2025, 9:28

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иллюстративное фото

В двух областях.

В Брестской и Витебской областях снова начнут взимать местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска в размере одной базовой величины. Соответствующие решения приняты областными «cоветами депутатов» от 26 декабря 2024 года № 62 и от 30 декабря 2024 года № 69 соответственно. Они опубликованы на Национальном правовом портале.

Сбор начнут взимать с 1 февраля 2025 года.

Напомним, указанный сбор взимался до 1 января 2025 года тремя областями — Брестской, Витебской и Гродненской. Брестская и Гродненская область временно прекратили действие местного сбора за пересечение границы с 1 по 31 января 2025 года.

О каком сборе идет речь?

Напомним, местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы при выезде из страны ввели в 2021 году. Он действует в трех областях — Брестской, Витебской и Гродненской. Его надо платить при выезде в страны ЕС, а в Россию — нет. Размер сбора устанавливают областные Советы депутатов, он составляет одну базовую величину (на сегодня это 42 рубля).

Сейчас этот налог не постоянный, местные власти должны принимать решение, продлевать его действие или нет.

Чиновники разрешили областным «советам депутатов» с 2025 года утверждать такой сбор на постоянной основе.

В Госпогранкомитете ранее заявляли, что этот сбор «направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией». И хотя ее пик давно прошел, этот сбор все равно продолжает действовать. При этом особенность этого сбора в том, что он местный, то есть идет в бюджет конкретной области.

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