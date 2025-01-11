«Работая грузчиком, не буду ездить на Porsche Cayenne» 11.01.2025, 9:41

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иллюстративное фото

Белорусы рассказали, каково это — трудиться на трех работах.

Созвониться с Николаем, чтобы записать интервью, почти невозможно: он постоянно занят. «Через два часа у меня занятие», — предупреждает он, намекая, что во время разговора стоит поторопиться. Общаемся быстро: график молодого человека расписан. Он один из белорусов, у которых две работы и еще подработка. О том, как жить с такой нагрузкой и можно ли на этом озолотиться, «Зеркало» поговорило с теми, кто трудится столько, что некоторым и не снилось.

«Если что-то шло не по плану, писал родителям ребенка, просил перенести урок»

Николаю (имя собеседника изменено для его безопасности) чуть за двадцать, за плечами у него высшее техническое образование. Однако в отличие от большинства своих одногруппников работает он не на производстве или в ПВТ, а в педагогике. После выпуска молодой человек начал преподавать в одном из колледжей Брестской области.

— Сейчас конец семестра (общаемся мы в декабре. — Прим. ред.), в каких-то группах занятия уже закончились, и со временем полегче. А так у меня выходной только в воскресенье. И то в этот день гуляю с собакой, потому что в остальные дни этим занимается девушка, убираюсь, потому что моя очередь, готовлю и потом, уже в последние часы вечера, просто отдыхаю, — описывает свою загруженность собеседник и просит не удивляться его графику. — Как-то вообще был период, когда несколько месяцев работал нон-стоп. Это ужасно! Тогда пробовал строить какую-то жизнь — девушка, друзья, но ты постоянно в потоке и сильно устаешь.

Когда Николай был в 11-м классе и с родителями решал, куда будет поступать, профессию выбрали денежную. Однако уже на первом курсе парень понял, что она ему не по душе. Хотел отчислиться, но перспектива получить повестку стимулировала остаться. После выпуска как альтернативу работе по специальности он выбрал преподавание.

— На основной работе у меня полная ставка. Занятия могут начинаться и заканчиваться по-разному. Дома готовиться к ним надо не всегда. Специфика моих пар такая, что у детей часто лабораторные, а это самостоятельная работа. Пока они ей заняты, стараюсь заполнить документы, просмотреть какие-то материалы, — рассказывает собеседник. — За такие маленькие деньги, которые платят в образовании, не хочется много стараться. Поэтому, если есть возможность на что-то закрыть глаза, закрываю. Так многие делают, просто не все в этом признаются.

Говорит, на начальном этапе в колледже он зарабатывал около 1000 рублей, потом — более 1500. Жилье они с друзьями снимали в складчину, поэтому на него уходило немного.

— Но, когда ты молодой, хочется и новый телефон, и новую одежду — на все это нужны деньги, — продолжает собеседник.

Так стала появляться мысль о подработке. Мечта достаточно быстро материализовалась. Друг рассказал, что работает в онлайн-школе, и предложил попробовать. Два месяца Николай подумал, разобрался с личными вопросами, которые отнимали время, и согласился.

— Занимался и продолжаю это делать с детьми 11 лет. Материалы для уроков нам с коллегами дают, поэтому подготовка много времени не занимает. Да и я быстро схватываю. Плюс, если уже раз отвел урок, материал знаешь и с другими детьми легче, — говорит молодой человек. — Сразу в неделю я брал где-то десять онлайн-часов дополнительно. В один день их могло быть два, во второй — три: пришел домой, если свободен, отводишь урок.

Такие уроки давали в месяц примерно 300−350 рублей. Это, говорит, чуть улучшило финансовое положение и позволило «больше тратить». С бонусами появились и минусы. Кроме отсутствия свободного времени, еще и накладки в расписании. Правда, педагога они не пугали.

— Если что-то шло не по плану, писал родителям ребенка, просил перенести урок на час или на пару минут, — вспоминает он. — В крайнем случае можно было отменить занятие или передать его другому преподавателю. У нас есть такая возможность. Родители, с детьми которых я работаю, в основном адекватные, поэтому проблем не было.

«Когда после этого всего у меня начался отпуск, понял — эти месяцы жизни просто выпали»

Желание зарабатывать еще больше у Николая оставалось. Поэтому когда ему позвонили и предложили вести несколько занятий еще в одном учебном заведении, он согласился. Условия такие: пять дней в неделю одна-две пары. Руководство учло то, что это его третья работа, поэтому часы в расписании ставили так, чтобы они попадали на время до или после его основной занятости. А вся нагрузка в онлайн-школе перенеслась на воскресенье.

— В тот период мой общий доход составлял примерно 2800 рублей, — подсчитывает собеседник.

При такой загрузке Николай продержался несколько месяцев. Отступить не мог, потому что «пообещал». Затем учебный год закончился, и стало проще.

— Когда после этого всего у меня начался отпуск, понял — эти месяцы жизни просто выпали. Так работать нельзя. Это не только физически, но и морально очень тяжело. Банально, ты не можешь ничего сделать по дому, не успеваешь сходить в магазин за продуктами, — рассуждает он. — К тому же это бьет по здоровью. У меня сам по себе иммунитет не очень хороший. В переходный период с зимы на весну я ходил постоянно больным, простуженным. Вечно сопли, голова болит.

Не скрывает, что девушке все это тоже не нравилось. Хотя до того как пойти на третью работу, они это обсуждали. И оба пришли к выводу, что сделать такой шаг стоит, так как дополнительный доход поможет им поселиться отдельно от друзей.

— В тот момент меня спасало понимание, что это все временно, — отмечает Николай.

На результат такая загрузка тоже влияла. Порой, признается, дети подходили что-то спросить или сдать тетрадки, а «ты настолько не в ресурсе, что просишь в следующий раз».

— Руководство на такие ситуации закрывало глаза. В образовании не очень много желающих трудиться, поэтому стоит постараться, чтобы тебя уволили. Например, не знаю, наорать матом на ребенка. Да и когда ты молод, к тебе относятся более-менее лояльно, — улыбается Николай. — Но так работать невозможно!

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Сейчас у Николая все те же две работы и подработка, но нагрузка меньше. Онлайн-уроки он старается брать на неделе, чтобы хотя бы воскресенье было свободным. Сейчас его доход в среднем около 2500 рублей в месяц.

— Ситуация с тремя работами сильно ударила по моему моральному состоянию. Ладно бы столько крутился и получал 2000−3000 долларов! — не скрывает эмоций собеседник. — Иногда смотрю на своих бывших одногруппников и думаю: «Блин, пока они зарабатывают, я штаны просиживаю». Есть такое чувство не то что зависти, а… Не знаю, как его описать… У них получилось. С другой стороны, желания заниматься тем, чем они, у меня нет. Вообще нужно сразу выбирать нормальную профессию, а если в университете осознаешь, что это не твое, менять. Даже когда пугает армия, лучше уже отслужить и подумать.

«Решил — не идет, не надо быть бараном, надо уметь развернуться»

Максиму 33 года, он из Витебска, но в начале 2020-го с семьей переехал в Польшу. Для интервью поймать его не так сложно, как Николая: с февраля 2024-го у мужчины осталась одна работа и подработка в такси. Основную часть времени он трудится в организации, которая помогает полякам создавать и расширять профсоюзы в разных учреждениях. Говорит, это частная фирма, существует она «на гранты от европейских организаций профсоюзов».

— Сейчас мой официальный рабочий день, как правило, замыкается на 40 часах в неделю. Передо мной стоят задачи, которые я должен сделать, а где это произойдет — в офисе или дома, не важно, как и точное время, во сколько стоит за них садиться, — вводит он в курс дела. — Разве что есть вопросы, которые нужно решить конкретно на предприятии, что, например, находится в 300 километрах от Варшавы. Тут уже ничего не изобретешь. Прыгай в машину и поезжай.

У Максима два высших образования — строительное и юридическое. Оба диплома беларусские, поэтому, шутит, «в Польше их можно приложить к одному и тому же месту». Так что мужчина устроился прорабом на местную стройку. До 2022-го трудился по много часов и «не парился» мечтами о другой профессии. Но когда вдруг стало «разваливаться» колено, планы на жизнь пришлось пересмотреть. После операции «бегать по объектам вверх-вниз» было тяжело, и Максим решил пойти в IT.

— С сентября 2022-го стал ходить на курсы тестировщиков. Большую часть недели учился, а чтобы семья с голоду не умерла, начал подрабатывать в такси. В основном в выходные. Машина у меня была, это спасало, — вспоминает он, как эта профессия вошла в его жизнь. — Занятия длились месяца три, а потом я безуспешно пытался найти работу. Активно заходил на сайты польских, беларусских и российских компаний. Отправлял резюме, но со мной не связывались. За полгода откликнулись, наверное, раза три. Все это, во-первых, эмоционально сильно подавляет. Во-вторых, «выкашивает» самооценку. Вроде раньше кем-то был, был кому-то нужен, а теперь всем глобально пофиг. Психологически я подорвался. Потом решил — не идет, не надо быть бараном, надо уметь развернуться.

Летом 2023-го, в один из дней после такого «разворота», у Максима завибрировал телефон. Звонили из организации, которая создает профсоюзы: «У нас скоро будет проект в мясной сфере, не хочешь поучаствовать?» Звонок был неслучайным. За какое-то время до этого он сам к ним обратился, хотел вернуть деньги, что ему не выплатили на стройке после ухода.

— Когда я уволился со стройки, мне не отдали две последние зарплаты. Я немножко расстроился и стал искать, в какие двери постучаться, чтобы вернуть «кешбэк». Одно из мест — фирма, организовывающая профсоюзы. У них был отдел, который помогал иностранцам с такими моментами, — объясняет белорус. — Следуя их советам, я собрал еще людей, которых кинула фирма. Мы провели небольшой митинг, написали на плакатах, что они обманывают сотрудников. Когда там поняли, что просто так от нас не отделаться, определенную часть денег заплатили.

В фирме, организующей профсоюзы, тогда обратили внимание на Максима. Обычно, говорит, они сами «шевелят лидеров», чтобы что-то происходило, а тут человек постоянно дергал их, интересовался: «Что дальше?» Беларуса стали приглашать на конференции. Порой послушать, иногда выступить.

«Работа «крота» была легальная»

И вот Максима пригласили на должность организатора профсоюзов. Говорит, альтернативы подобной профессии в Беларуси нет.

— Профсоюзы здорового человека не берутся сами по себе, ведь нормальный директор скажет: «Мне проще уволить Васю и Петю, которые его хотят организовать (а остальные потом забоятся), чем позже с этим профсоюзом бодаться», — делится мнением собеседник. — Для того чтобы на данном этапе никого с работы не выкинули, и есть фирмы, организующие профсоюзы.

По словам Максима, фирма, куда он устроился, не единственная, что организует в Польше профсоюзы. Правда, подходы у всех свои. Заданием беларуса было заложить профсоюз в одном из филиалов мясоперерабатывающего завода.

— В пяти филиалах завода профсоюзы есть, в двух нет. На один из них мне и нужно было попасть в качестве крота, — смеется Максим. — Я должен был узнать, кто в каких отделах работает, кто потенциальный лидер, с кем можно дальше общаться, кто ближе к начальству и, скорее всего, «вкинет». Моя задача — натолкнуть людей организовать профсоюз. При этом важно, чтобы они сами этого захотели.

Чтобы попасть на предприятие, мужчина устроился туда грузчиком. Было это в ноябре 2023-го. Вспоминает, там трудилось много иностранцев, так что он «затерялся в толпе». Среди работников его выделяло лишь то, что он хорошо говорил по-польски. А так, как и коллеги, в течение дня грузил паллеты с колбасой, сосисками.

— Организовывать профсоюзы — дело прикольное, интересное и общественно полезное, но платили тут немного. В 2022-м они мне предложили меньше, чем я получал в Польше на стройке в 2019-м, — продолжает Максим. — Работа грузчиком к этим деньгам давала хорошее дополнение. Час стоил 23 злотых (примерно 19,3 рубля, здесь и дальше суммы указаны по данным Нацбанка на 10 января 2025 года. — Прим. ред.), но за счет того, что часов набегало много (работал пять дней в неделю по 12 часов), получалась достаточно неплохая сумма.

Совмещать эти два дела, рассказывает Максим, труда не составляло. На первой работе посещать офис тогда не требовалось, белорус просто был на связи с руководителем. А на второй «из-за необходимости входить людям в доверие и расширять штат контактов где-то филонил», уделяя время разговорам. Но, признается, претензий ему никто не предъявлял, так как мужчина был «на хорошем счету».

— Мы, например, трепались, когда чай пили, — приводит он пример и сразу уточняет: — Я не занимался промышленным шпионажем (смеется), не пытался узнать секрет их колбасы или переманить сотрудников на другое предприятие. Работа «крота» была легальная, с фирмой у меня есть трудовой договор, за меня платили налоги.

Параллельно с этими двумя работами по выходным Максим продолжал таксовать. В основном — в пятницу и субботу. На вопрос, как хватало сил, шутит: «Жадности хватало».

— Я достаточно активный человек. Может, просто еще молодой. Таксовать имеет смысл на выходных. Профсоюзы в это время отдыхают, поэтому одно дело другому не мешает, — смеется мужчина. — В среднем за два вечера наезжал по 16−18 часов. Все зависело от усталости, в шею меня никто не гнал. Вообще, когда после стройки пришел в такси, не понимал, почему люди возмущаются, что здесь тяжело. Не несите чушь! Сиди, рули. Ну, ж*па затекла, бывает.

Со здоровьем, говорит, проблем в этот период не возникало. Единственное, из-за того что на мясокомбинате «все время находился в холодильнике», насморк был «чуть ли не хронический». Эмоциональное состояние нагрузка тоже сильно не меняла.

— Возможно, потому что я сам по себе нервный, — шутит. — Достиг апогея, и выше уже невозможно.

При этом один выходной в неделю у Максима оставался. В воскресенье он обычно старался больше времени проводить с детьми и женой.

— Конечно, в течение недели с ними тоже хотелось подольше побыть, но был нюанс. С 2020-го мы с женой думали, что делать с этой жизнью. В начале 2023-го пришли к выводу, что нужно продавать нашу витебскую квартиру и что-то покупать здесь. Я составил план (с недостатками, но тем не менее), как приобрести свое жилье, какой кредит взять и сколько нужно зарабатывать, чтобы его дали и за него платить, — объясняет мужчина необходимость в таком количестве работ. — Дети могли жаловаться, что я уделяю им мало времени, но сейчас, когда мы вместе бываем значительно дольше, им его тоже не хватает.

«Если опять пойду работать грузчиком, не буду ездить на Porsche Cayenne»

Максим с женой решили покупать не готовую квартиру, а вложиться в стройку. Вариант, который они выбрали, стоил более 720 тысяч злотых, или свыше 170 тысяч долларов. Почти 78 тысяч у них было своих, остальное — кредит. Чтобы решить, дать ли его человеку, банк, по словам беларуса, анализировал его зарплату за последние три месяца. К моменту, когда Максим получил добро, он справился с теми задачами, которые должен был выполнить как «крот».

— Когда основную работу я уже сделал и мне было все равно, вычислят ли меня, я стал более открыто говорить о профсоюзе. Так информация обо мне попала к руководству. Я спросил у начальника в фирме, что делать, он посоветовал «сливаться», — вспоминает белорус. — Я набрал человека, которому подчинялся как грузчик, сказал, что в ближайшие дни не появлюсь на работе. Когда это время подошло к концу, перезвонил и предупредил, что снова не появлюсь, еще дела порешаю. А через неделю, когда он сам мне звонил, не взял трубку, так и «сморозился».

В феврале 2024-го Максим уволился с мясокомбината. Не скрывает, профсоюз в филиале они так и не создали.

— Но вообще, это процесс, когда в нем появится результат и появится ли, сложно сказать, — рассуждает собеседник. — Но в короткие сроки, в которые мы планировали, сделать этого не получилось.

Однако работать на фирму, что организует профсоюзы, он продолжил. Правда, теперь его задача — увеличивать количество членов профсоюза в пяти других филиалах мясокомбината.

— Работа офисная и поездить с людьми потрепаться, обсудить проблемы. Денег платят столько же, как и когда работал кротом, — где-то 5300 злотых (около 4400 рублей. — Прим. ред.). Доход жены примерно 3400 злотых (около 2900 рублей. — Прим. ред.), — говорит собеседник, отмечая, что для его семьи это немного. — В месяц нам нужно примерно восемь тысяч злотых (6700 рублей. — Прим. ред.). Сюда входит питание, расходы на телефоны, машину, а еще аренда нашего жилья и моей мамы (я ей его оплачиваю). Плюс выплаты по кредиту. Их я должен делать в зависимости от того, как строится дом. Пока все только начинается, поэтому на сегодня (мы общались в декабре. — Прим. ред.) плачу в месяц лишь 50 злотых по долгу и 300 по страховке на него (всего 293 рубля. — Прим. ред.).

Параллельно Максим продолжает таксовать, но лишь тогда, когда «есть люди».

— Раньше вместе с нами жила моя мама, поэтому чуть что она могла побыть с детьми. Сейчас мы немножко перекроили этот план. Сняли для нее отдельное жилье и договорились, если она с ними сидит, мы ей платим, — говорит Максим. — Отсюда, получается, не всегда есть смысл, чтобы я ехал таксовать, так как это не дает коммерческого эффекта.

Опыт совмещать сразу несколько работ привел Максима к мысли, что это плохая идея. Говорит, что по такой дороге «не придешь в какой-то более высокий класс людей».

— Если опять пойду работать грузчиком, не буду ездить на Porsche Cayenne. Тут надо более глобально перестраивать жизнь и не стремиться к тому, чтобы, как говорил [Лукашенко]: «Раздеваться и работать», а чтобы работать меньше и зарабатывать больше, — рассуждает Максим. — Как это сделать? Нужно пробовать, но точно не идти в сторону, чтобы набрать себе 20 работ.

P. S. Пока готовился текст, Максим решил уволиться из фирмы, которая организует профсоюзы, так как с их общими с женой доходами (без таксования) сложно закрывать расходы. Говорит, в планах вернуться на стройку. Правда, теперь начальником. Сейчас мужчина ходит на собеседования.

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