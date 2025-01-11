Автомеханик назвал роковую ошибку водителей зимой 8 11.01.2025, 9:56

10,214

Скотти Килмер

Это может «убить» двигатель.

Ведущий автомеханик Скотти Килмер обратил внимание на распространенную, но малоизвестную ошибку, которая может привести к серьезным повреждениям бензиновых и дизельных автомобилей, особенно зимой. Главная ошибка - использование чистой воды вместо антифриза в системе охлаждения двигателя.

Антифриз и вода имеют ключевые различия в роли, которую они выполняют в системе охлаждения автомобиля. Хотя вода может охладить двигатель, ее использование в чистом виде вместо антифриза может нанести серьезный вред, пишет Daily Express.

Температура замерзания воды составляет 0°C, что является чрезвычайно опасным в зимний период, когда температура воздуха часто падает ниже этой отметки. Антифриз, в свою очередь, имеет свойство снижать температуру замерзания и повышать точку кипения жидкости, что делает его необходимым для поддержания нормальной работы двигателя в любых условиях.

Использование только воды может привести к серьезным повреждениям, таким как замерзание охлаждающей жидкости или перегрев двигателя. Вместо чистой воды Килмер советует использовать смесь антифриза и воды в пропорции 50:50. Так, антифриз обеспечит надежную защиту от замерзания и перегрева.

Кроме того, антифриз также предотвращает возникновение кавитации - явления, которое может серьезно повредить двигатель, образуя пузырьки газа в охлаждающей жидкости.

Важно также помнить, что нельзя использовать обычную водопроводную воду для системы охлаждения. Ведь она может содержать минералы, которые со временем накапливаются в системе и приводят к коррозии.

Как показывает опыт, автомобилисты, которые пренебрегают этими советами, могут понести значительные финансовые затраты на ремонт. Поэтому важно помнить, что правильно подобранный антифриз - это не просто деталь, а важный элемент для обеспечения долговечности автомобилей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com