закрыть
11 января 2025, суббота, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Автомеханик назвал роковую ошибку водителей зимой

8
  • 11.01.2025, 9:56
  • 10,214
Автомеханик назвал роковую ошибку водителей зимой
Скотти Килмер

Это может «убить» двигатель.

Ведущий автомеханик Скотти Килмер обратил внимание на распространенную, но малоизвестную ошибку, которая может привести к серьезным повреждениям бензиновых и дизельных автомобилей, особенно зимой. Главная ошибка - использование чистой воды вместо антифриза в системе охлаждения двигателя.

Антифриз и вода имеют ключевые различия в роли, которую они выполняют в системе охлаждения автомобиля. Хотя вода может охладить двигатель, ее использование в чистом виде вместо антифриза может нанести серьезный вред, пишет Daily Express.

Температура замерзания воды составляет 0°C, что является чрезвычайно опасным в зимний период, когда температура воздуха часто падает ниже этой отметки. Антифриз, в свою очередь, имеет свойство снижать температуру замерзания и повышать точку кипения жидкости, что делает его необходимым для поддержания нормальной работы двигателя в любых условиях.

Использование только воды может привести к серьезным повреждениям, таким как замерзание охлаждающей жидкости или перегрев двигателя. Вместо чистой воды Килмер советует использовать смесь антифриза и воды в пропорции 50:50. Так, антифриз обеспечит надежную защиту от замерзания и перегрева.

Кроме того, антифриз также предотвращает возникновение кавитации - явления, которое может серьезно повредить двигатель, образуя пузырьки газа в охлаждающей жидкости.

Важно также помнить, что нельзя использовать обычную водопроводную воду для системы охлаждения. Ведь она может содержать минералы, которые со временем накапливаются в системе и приводят к коррозии.

Как показывает опыт, автомобилисты, которые пренебрегают этими советами, могут понести значительные финансовые затраты на ремонт. Поэтому важно помнить, что правильно подобранный антифриз - это не просто деталь, а важный элемент для обеспечения долговечности автомобилей.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц