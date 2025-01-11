Автомеханик назвал роковую ошибку водителей зимой

Автомеханик назвал роковую ошибку водителей зимой8
- 11.01.2025, 9:56
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Это может «убить» двигатель.
Ведущий автомеханик Скотти Килмер обратил внимание на распространенную, но малоизвестную ошибку, которая может привести к серьезным повреждениям бензиновых и дизельных автомобилей, особенно зимой. Главная ошибка - использование чистой воды вместо антифриза в системе охлаждения двигателя.
Антифриз и вода имеют ключевые различия в роли, которую они выполняют в системе охлаждения автомобиля. Хотя вода может охладить двигатель, ее использование в чистом виде вместо антифриза может нанести серьезный вред, пишет Daily Express.
Температура замерзания воды составляет 0°C, что является чрезвычайно опасным в зимний период, когда температура воздуха часто падает ниже этой отметки. Антифриз, в свою очередь, имеет свойство снижать температуру замерзания и повышать точку кипения жидкости, что делает его необходимым для поддержания нормальной работы двигателя в любых условиях.
Использование только воды может привести к серьезным повреждениям, таким как замерзание охлаждающей жидкости или перегрев двигателя. Вместо чистой воды Килмер советует использовать смесь антифриза и воды в пропорции 50:50. Так, антифриз обеспечит надежную защиту от замерзания и перегрева.
Кроме того, антифриз также предотвращает возникновение кавитации - явления, которое может серьезно повредить двигатель, образуя пузырьки газа в охлаждающей жидкости.
Важно также помнить, что нельзя использовать обычную водопроводную воду для системы охлаждения. Ведь она может содержать минералы, которые со временем накапливаются в системе и приводят к коррозии.
Как показывает опыт, автомобилисты, которые пренебрегают этими советами, могут понести значительные финансовые затраты на ремонт. Поэтому важно помнить, что правильно подобранный антифриз - это не просто деталь, а важный элемент для обеспечения долговечности автомобилей.