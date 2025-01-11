Генерал Ходжес: Россия стала намного слабее 11.01.2025, 10:07

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Бен Ходжес

Названы главные признаки.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес рассказал «24 Каналу», что сейчас Россия находится в гораздо более слабом положении, чем в 2024 году. Вероятно, одной из причин является крах режима Башара Асада, ведь у Путина оказалась недостаточно сил, чтобы спасти своего союзника. Это очень показательно.

Бен Ходжес подчеркнул, что последняя российская подводная лодка вынуждена покинуть Средиземное море. Россия больше не может использовать свою военно-морскую базу в Сирии.

«Это серьезные признаки проблем. Я также ярко помню февраль 2024 года. Новость о захвате Авдеевки смутила всех. С тех пор прошло 11 месяцев. Россия смогла продвинуться вперед лишь примерно на 60 километров», – отметил генерал-лейтенант США в отставке.

Он отметил, что, несмотря на колоссальные потери людей и техники, россияне не захватили Покровск.

Россиянам также не удается уменьшить украинский плацдарм в Курской области. Кроме того, Украина недавно в этом регионе начала новую атаку. По словам Бена Ходжеса, это указывает на серьезные проблемы России.

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