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«Исключительное мастерство»: ветеран ВВС США раскрыл, как пилот F-16 сбил шесть ракет за одну миссию

  • 11.01.2025, 10:43
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«Исключительное мастерство»: ветеран ВВС США раскрыл, как пилот F-16 сбил шесть ракет за одну миссию
Джон Вэнэйбл

Украинский пилот уничтожил цели довольно рискованным способом.

Украинский пилот F-16, который уничтожил шесть российских ракет за одну миссию, продемонстрировал исключительное мастерство. Это стало возможным во время чрезвычайно рискованного боя, заявил в комментарии Business Insider ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Вэнэйбл.

Командование Воздушных сил Украины подтвердило, что во время декабрьского боя пилот использовал шестиствольную 20-мм пушку F-16 M61A1, сбив две из шести ракет. По словам Венейбла, такой подвиг требует не только профессионализма, но и глубокой уверенности в своих действиях.

«Тот факт, что он сделал это, без лишних усилий, говорит многое о его навыках», - отметил ветеран.

Украинские F-16 обычно вооружены ракетами AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM. Однако в этой миссии пилот, исчерпав запасы ракет, решил использовать пушку для перехвата еще одной ракеты, направлявшейся в Киев. Он смог поразить ее, несмотря на скорость более 640 км в час, и даже сбил сразу две цели.

«Сбивать крылатые ракеты из пушки очень рискованно из-за высокой скорости цели и опасности детонации. Но я делал то, чему меня научили инструкторы в США, и мне удалось это сделать», - прокомментировал сам пилот-рекордсмен.

Эксперты, такие как военный аналитик Тим Робинсон, объясняют, что использование пушки для перехвата крылатых ракет является сложным процессом и требует близкого приближения к цели, что повышает риск повреждения самолета обломками.

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