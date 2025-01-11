ГАИ предупредила водителей о переходе «на минус» 1 11.01.2025, 10:46

Какие три фактора осложнят обстановку на дорогах Беларуси в выходные?

ГАИ Витебской области предупредила водителей о переходе «на минус» в субботу, 11 января. Неблагоприятные погодные условия, согласно прогнозам синоптиков, в эти выходные могут добавить проблем на дорогах по всей Беларуси. В МВД назвали три основных фактора опасности, которые в ближайшие дни стоит учитывать белорусским водителям и дали советы, как избежать неприятностей в пути.

Так, водителей в Витебской области инспекторы предупредили, что температура, которая последние дни колебалась около нуля, в ночь на 11 января перейдет в минусовые значения. Этот переход «на минус» грозит образованием гололедицы.

«На скользкой дороге увеличивается тормозной путь, повышается опасность блокировки колес при торможении, что может привести к неуправляемому заносу», — предупредили в ГАИ Витебщины.

В таких условиях водителей призвали к «осмотрительности и исключительной плавности движений», посоветовали придерживаться безопасной скорости и избегать «любых резких маневров», особенно на следующих участках дорог:

на пешеходных переходах,

перекрестках,

закругления дорог,

спусках.

Аналогичные рекомендации озвучили в столичной ГАИ. Там дополнительно посоветовали водителям соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и необходимый боковой интервал.

В МВД, в свою очередь, назвали три главных фактора опасности, которые сулит непогода в эти выходные водителям по всей стране:

осадки в виде дождя с мокрым снегом, которые могут сопровождаться порывистым ветром,

туманы,

гололедица.

В ведомстве напомнили водителям о недопустимости эксплуатации транспортного средства на летней «резине» или с зимними шинами с критичным износом протектора.

По действующим правилам остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм. В противном случае водителям грозит предупреждение или штраф до 1 базовой величины по ч. 2 ст. 18.11 КоАП Беларуси (что эквивалентно 42 рублям сейчас). Повторное нарушение в течение года увеличивает максимальный размер штрафа до 5 базовых (то есть до 210 рублей).

В МВД также призвали водителей к «сдержанному типу вождения» и дали совет по движению в условиях недостаточной видимости, например, в густом тумана:

включить ближний свет фар,

увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств,

не использовать дальний свет, поскольку он создает плотный световой занавес перед авто, который может ослепить водителя.

Прогноз синоптиков на выходные

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, в эти выходные погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося со стран Балтии и постепенно теряющего активность. Это даст белорусам облачную погоду с небольшими осадками во многих районах страны (в основном в виде мокрого снега). Синоптики также предупредили о порывистом ветре, который будет способствовать образованию гололедицы. Температура ожидается следующая:

в субботу, 11 января — ночью до -4..+1°С, днем в диапазоне -2..+2°С;

в воскресенье, 12 января — ночью до -1..-6°С, днем в диапазоне -4..+1°С.

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