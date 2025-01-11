ВСУ контратаковали под Бердиным и Кругленьким в Курской области 11.01.2025, 10:51

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На Курщине продолжается операция Сил обороны Украины. Украинские воины провели контратаки в районах населенных пунктов Бердино и Кругленькое, россияне имели незначительное продвижение на востоке и северо-востоке от Суджи.

А вот заявления некоторых российских пропагандистов об окружении россиянами Малой Локни и мероприятии войск РФ в Судже опровергли даже их «коллеги». О ситуации рассказали в Институте исследования войны (ISW).

Аналитики утверждают, что 9 и 10 января у российских войск было незначительное продвижение в рамках украинского выступа в Курской области. В частности, речь идет о южной части населенного пункта Махновка к востоку от Суджи, а также южной части Русского Поречного и северной части Косицы, которые расположены к северо-востоку от райцентра.

В российских Z-пабликах «побед» у войск РФ на Курщине было куда больше.

Так, один из российских военных блогеров утверждал, что оккупантам удалось окружить украинские позиции вблизи Гуева и Куриловки к югу от Суджи. Другой – расписывал, как россияне якобы захватили Погребки севернее Суджи, за что нарвался на критику от своих же «коллег», которые опровергли контроль войск РФ над Погребками и заявили, что ситуация там «непонятна».

ISW не нашел подтверждения ни одного из этих «победных» утверждений.

Опровергали российские военные блогеры и распространенные ранее заявления об окружении россиянами Малой Локни и то, что подразделения армии РФ вошли в Суджу.

Между тем известно, что российские войска 9 и 10 января продолжали наступление на широком фронте, в частности вблизи Суджи, к западу от Суджи – в районе Новой Сорочины, Старой Сорочины, Николаевки, Викторовки, Никольского; северо-восточнее Суджи – возле Черкасского Поречного и Русского Поречного; восточнее Суджи – возле Замостья и Махновки.

Аналитики также обратили внимание на утверждение одного из российских Z-пабликов относительно того, что российские войска сосредотачивают свои основные усилия в районе северо-западнее Суджи с позиций к западу от Новоивановки, через Леонидово и Александрию, между Лебедевкой и Малой Локней по направлению к трассе Суджа – Льгов.

Также россияне жаловались на то, что украинские воины контратаковали под населенным пунктом Бердин к северо-востоку от Суджи, а также в Кругленьком, что к северо-западу от райцентра.

«Сообщается, что на Курском направлении продолжают действовать подразделения беспилотников 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота РФ», – добавили в ISW, сославшись при этом на уже удаленное сообщение пропагандиста Александра Коца, выдавшего видео боевой работы 56 отдельной мотопехотной Мариупольской области за удары дронщиков 810 бригады по украинским воинам на Курщине.

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