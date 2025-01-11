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Ученые создали 3D-модель мужчины, который ел только ультраобработанную еду

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  • 11.01.2025, 11:00
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Ученые создали 3D-модель мужчины, который ел только ультраобработанную еду

Выглядит он неважно.

Исследователи из компании Gousto с помощью искусственного интеллекта разработали 3D-модель мужчины, годами питавшегося исключительно ультраобработанными продуктами. Созданный персонаж, названный Майклом, демонстрирует устрашающие последствия такого образа жизни. Об этом сообщает Daily Mail .

Майкл страдает ожирением, на его лице и теле — прыщи, кожа имеет желтоватый оттенок, а под глазами заметны темные круги. Помимо внешних изменений, здоровье Майкла страдает и по другим причинам. Мужчина болеет астмой и погружен в депрессию. Также он подвержен риску диабета 2-го типа и внезапным сердечным приступам, инсульту.

Ученые создали этот проект, чтобы подчеркнуть долгосрочные риски неправильного питания. Современный рацион, насыщенный ультраобработанными продуктами, такими как газированные напитки, готовые блюда, фастфуд и печенье, стал нормой для миллионов людей.

Исследования показывают, что такие продукты не только способствуют ожирению, но и могут быть причиной более серьезных заболеваний, включая рак.

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