Россию атаковал рой дронов
- 11.01.2025, 11:14
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Есть попадания в районе «Турецкого потока»
В ночь на 11 января российские области всколыхнули мощные взрывы. Местные жители и пропагандисты сообщают о многочисленных «хлопках» и атаке беспилотников, кадры с места событий распространяются в сети, пишет «Главред».
Воронеж и Анапа слышали сильные взрывы
В Воронежской области губернатор заявил об успешной работе ПВО, но жители неоднократно слышали взрывы.
Подобные сообщения поступают из Краснодарского края, где в Анапе сирены включили уже после взрывов.
Также есть информация о попаданиях в районе Утриша и Варваровки неподалеку Турецкого потока.
Новороссийск - пожар в порту
Особенно шумно было в Новороссийске, где в результате взрывов в порту начался масштабный пожар.
Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, подтвердил многочисленные удары по инфраструктуре порта.
«Много прилетов по порту Новороссийска»,- написал Андрей Коваленко в соцсетях.
В сети появились кадры последствий.
Котовск - дроны упали на дома
В городе Котовск Тамбовской области пострадали два пятиэтажных жилых дома. Пять человек получили травмы, в квартирах выбило окна, а здания получили значительные повреждения.
РФ отчиталась об «успехах» ПВО - аэропорты закрыты
Минобороны России отчитывается о «перехвате» 85 беспилотников за ночь, из которых:
31 - над Черным морем,
16 - в Воронежской области и Краснодарском крае,
14 - над Азовским морем,
остальные - в Белгородской, Тамбовской, Курской областях и Крыму.
Несмотря на эти заявления, масштабы разрушений и количество инцидентов ставят под сомнение эффективность работы ПВО.
Более того, в российских аэропортах введен режим «Ковер» из-за угрозы неизвестных дронов. Самолеты не принимают и не отправляют в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.