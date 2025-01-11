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«У нас есть семейная традиция: уже третий год подряд мы собираем монеты»

  • 11.01.2025, 11:18
«У нас есть семейная традиция: уже третий год подряд мы собираем монеты»

Белоруска поделилась лайфхаком покупки подарков к Новому году.

Семья белорусов уже третий год соблюдает традицию и складывает деньги в коробку, которую распечатывают накануне Нового года. Получается неожиданный подарок. Например, в прошлом году им удалось собрать 2600 рублей, пишет «Зеркало».

«У нас есть семейная традиция. Уже третий год подряд мы собираем монеты, иногда бумажные деньги на подарки», — рассказала семья на видео в момент вскрытия коробки-копилки.

Последний раз им удалось собрать 2600 рублей — 1000 рублей монетами и 1600 рублей банкнотами.

«Вот такой подарочек на Новый год», — подытожили в семействе.

Семья уверена, что такая традиция может стать отличным лайфхаком для других.

@mashyl_chik

♬ оригинальный звук - mashyl_chik Брест_Кобрин

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