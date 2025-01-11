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«Будто снизу удар»: россиян напугала серия землетрясений в Сочи

  • 11.01.2025, 11:45
«Будто снизу удар»: россиян напугала серия землетрясений в Сочи

Эпицентр находился недалеко от Красной Поляны.

Утром 11 января российское Сочи трясло. Местных жителей разбудили подземные толчки. На курорте произошло землетрясение.

В Федеральном исследовательском центре «Единая геофизическая служба РАН» рассказали, что землетрясение произошло в Сочи на глубине 5 километров в 4:47 по киевскому времени. Магнитуда землетрясения составляла 3,5, передает «24 Канал».

Сейсмологи рассказали, что в эпицентре было 2 – 3 балла. В Сочи чувствовали 2 балла. Источник землетрясения был в 10 километрах на северо-восток от Сочи, 2,3 километра на запад от Красной Поляны и примерно в 4 километрах от Туапсе.

На подземные толчки жаловались местные жители в соцсетях. Они рассказывали, что их дома серьезно трясло.

«Я проснулась сразу. По ощущениям не волнообразно расшатало здание, а будто снизу один удар», – поделились впечатлением одна из жительниц города-курорта. «На Виноградной лежу в постели, сначала был гул, потом немного качнуло», – рассказал сочинец.

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