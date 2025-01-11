Портрет стендапера Славы Комиссаренко появился на стенде «Их разыскивает милиция» 8 11.01.2025, 11:47

6,768

Слава Комиссаренко

Информацию обнаружили в здании ГАИ в Минске.

Портрет стендапера Славы Комиссаренко появился на стенде «Их разыскивает милиция». Фотографии стенда комик опубликовал в своем Instagram.

«Знакомые ребята были в Минске в ГАИ, вот прислали фотку», — написал Комиссаренко и опубликовал снимки стендов «Их разыскивает милиция».

Напомним, Слава Комиссаренко живет за границей. Он известный белорусский стендапер. После президентских «выборов» в Беларуси 2020 года Комиссаренко не раз высказывался об их фальсификации и осуждал насилие со стороны силовиков против протестующих. В своих выступлениях он пародировал Александра Лукашенко и называл его «Чык-Чырыкам».

30 декабря Минский городской суд заочно приговорил его к шести годам колонии по трем статьям УК, в том числе за «оскорбление» Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com