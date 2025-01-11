закрыть
11 января 2025, суббота, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Портрет стендапера Славы Комиссаренко появился на стенде «Их разыскивает милиция»

8
  • 11.01.2025, 11:47
  • 6,768
Портрет стендапера Славы Комиссаренко появился на стенде «Их разыскивает милиция»
Слава Комиссаренко

Информацию обнаружили в здании ГАИ в Минске.

Портрет стендапера Славы Комиссаренко появился на стенде «Их разыскивает милиция». Фотографии стенда комик опубликовал в своем Instagram.

«Знакомые ребята были в Минске в ГАИ, вот прислали фотку», — написал Комиссаренко и опубликовал снимки стендов «Их разыскивает милиция».

Напомним, Слава Комиссаренко живет за границей. Он известный белорусский стендапер. После президентских «выборов» в Беларуси 2020 года Комиссаренко не раз высказывался об их фальсификации и осуждал насилие со стороны силовиков против протестующих. В своих выступлениях он пародировал Александра Лукашенко и называл его «Чык-Чырыкам».

30 декабря Минский городской суд заочно приговорил его к шести годам колонии по трем статьям УК, в том числе за «оскорбление» Лукашенко.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц