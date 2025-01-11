Портрет стендапера Славы Комиссаренко появился на стенде «Их разыскивает милиция»8
- 11.01.2025, 11:47
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Информацию обнаружили в здании ГАИ в Минске.
Портрет стендапера Славы Комиссаренко появился на стенде «Их разыскивает милиция». Фотографии стенда комик опубликовал в своем Instagram.
«Знакомые ребята были в Минске в ГАИ, вот прислали фотку», — написал Комиссаренко и опубликовал снимки стендов «Их разыскивает милиция».
Напомним, Слава Комиссаренко живет за границей. Он известный белорусский стендапер. После президентских «выборов» в Беларуси 2020 года Комиссаренко не раз высказывался об их фальсификации и осуждал насилие со стороны силовиков против протестующих. В своих выступлениях он пародировал Александра Лукашенко и называл его «Чык-Чырыкам».
30 декабря Минский городской суд заочно приговорил его к шести годам колонии по трем статьям УК, в том числе за «оскорбление» Лукашенко.