Армия РФ и КНДР утопает в потерях в Курской области 7 11.01.2025, 11:53

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100 жизней за каждый квадратный километр.

Вооруженные силы Украины осуществили тактическую операцию на территории Курской области РФ, которая переросла в стратегический успех, показав слабость российского режима. Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.

Украинские войска нанесли высокоточные удары по командным пунктам российских 76-й десантно-штурмовой дивизии и 810-й бригады морской пехоты.

В результате атак погибли и получили ранения несколько высокопоставленных офицеров РФ, что серьезно ослабило управление подразделениями.

По словам Кивисельга, подразделения из КНДР, которые действуют на курском направлении, несут значительные потери. Они часто идут в бой без подготовки и артиллерийской поддержки, что только увеличивает их потери.

«Ситуацию в Курской области также отражают заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что из 12-тысячного северокорейского контингента, переброшенного в Курскую область, треть, или до 3800 человек, уже убиты или ранены. При этом ни одного военного успеха России так и не удалось добиться», - заявил Кивисельг.

Полковник подчеркнул, что боевые действия на территории Курской области являются символом неспособности России контролировать ситуацию. На этом фоне также обостряется проблема вывода российских войск из Сирии, что фактически является признанием капитуляции на этом направлении.

«Это еще больше усиливает давление на руководство российских вооруженных сил. Также усиливается давление на самого Путина со стороны российского общества», - подчеркнул Кивисельг.

Несмотря на потери и продвижение российских войск, оборона Украины держится. По словам Кивисельга, каждый квадратный километр оккупированной территории обходится агрессору в среднем в 100 жизней.

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