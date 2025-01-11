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«Товар на закупке стал дороже на 30%»

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  • 11.01.2025, 12:09
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«Товар на закупке стал дороже на 30%»

Продавцы на Комаровском рынке в Минске бьют тревогу из-за резкого роста цен на фрукты.

После Нового года сезонный рынок на столичной Комаровке фактически опустел: на улице осталось лишь несколько точек с орехами, а также редкие фермеры со своим товаром, остальные окончательно перебрались в крытый павильон.

На ассортимент переезд, впрочем, существенно не повлиял — здесь по-прежнему можно найти и ходовые свежие овощи-фрукты, привычные белорусам, и заморскую экзотику, которая по карману далеко не каждому минчанину. Так, на прилавках можно встретить чилийскую черешню за 250 рублей за кило, и вьетнамские личи за 120 рублей, и марокканскую голубику за более скромные 55 рублей.

Впрочем, и на более привычные белорусам свежие фрукты цены, как признали сами же продавцы, после Нового года заметно подросли.

«Товар на закупке стал дороже на 30%, до нового года эти мандарины были по 6,9 рубля. Сейчас – цены другие – 7,9 и 9,9 рубля», – привёл в качестве примера цены на главный сезонный фрукт один из продавцов.

Журналисты Telegraf.news провели мониторинг цен на сервисах доставки популярных белорусских торговых сетей, который показал, что в таком же ценовом диапазоне сейчас можно купить те же мандарины и в магазинах: цена в среднем варьируется от 7 до 11 рублей, а в отдельных местах на скидках ещё можно встретить этот фрукт по 5,99 рубля.

По словам продавцов, самые привлекательные цены — на распродажах товара, закупленного ещё в прошлом году. Так, на той же Комаровке на распродажах можно выгодно закупиться как привычными овощами и фруктами, так и полакомиться экзотикой по доступной цене. Sputnik привёл следующие цены:

манго — в среднем 4-5 рублей за штуку,

ананасы — от 3,9 рубля за кило,

хурма — от 4,9 рубля за кило,

бананы – от 2,9 рубля за кило,

киви – от 7,9 рубля.

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