Кремль создал себе очередного врага

Кремль создал себе очередного врага5
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 11.01.2025, 12:16
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Умеют и практикуют.
Охлаждение отношений между Азербайджаном и РФ — это еще один пример «блестящей» внешней политики Путина.
Алиев требовал лишь официального признания и извинений за сбитый самолет, но получил типичные для престарелого Вождя: «кхе-кхе».
Буквально на ровном месте Кремль создает себе очередное «недружественное» государство.
Умеют и практикуют.
К слову, версия о том, что РФ отказала в посадке уже подбитому борту и пыталась его «утопить» выглядит вполне правдоподобной. Нет доказательств — нет улик, все по чекистской методичке.
«Человеческого отношения» от этих ждать не стоит, они так не умеют. Цап-царап и бах-бабах.
Остается делать ставки: с кем «величайшие геостратеги» рассорятся дальше. С Кубой? Мали?
С путинским режимом можно даже не бороться — достаточно отойти и дать ему пространство для «маневров». Все сделает сам.
Телеграм-канал «Запретное мнение»