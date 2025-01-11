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Кремль создал себе очередного врага

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 11.01.2025, 12:16
  • 10,532
Кремль создал себе очередного врага

Умеют и практикуют.

Охлаждение отношений между Азербайджаном и РФ — это еще один пример «блестящей» внешней политики Путина.

Алиев требовал лишь официального признания и извинений за сбитый самолет, но получил типичные для престарелого Вождя: «кхе-кхе».

Буквально на ровном месте Кремль создает себе очередное «недружественное» государство.

Умеют и практикуют.

К слову, версия о том, что РФ отказала в посадке уже подбитому борту и пыталась его «утопить» выглядит вполне правдоподобной. Нет доказательств — нет улик, все по чекистской методичке.

«Человеческого отношения» от этих ждать не стоит, они так не умеют. Цап-царап и бах-бабах.

Остается делать ставки: с кем «величайшие геостратеги» рассорятся дальше. С Кубой? Мали?

С путинским режимом можно даже не бороться — достаточно отойти и дать ему пространство для «маневров». Все сделает сам.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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