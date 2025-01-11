Определен смартфон с лучшей батареей в 2025 году 2 11.01.2025, 12:30

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Asus ROG Phone 9 Pro и OnePlus 13 - самые живучие смартфоны 2025 года

Это не iPhone или Samsung.

Если вы из тех людей, для которых автономность смартфона более важный параметр, чем процессор или камера, то специалисты авторитетного медиа Tom’s Guide обновили топ телефонов с самой живучей батареей на начало 2025 года.

Лидером по этому показателю является малоизвестный Asus ROG Phone 9 Pro, который при непрерывной работе показывает средний результат в 20 часов и 34 минуты. Более того, полная зарядка занимает 50 минут. Зарядное устройство на 65 Вт идет в комплекте.

Аккумулятор Asus ROG Phone 9 Pro по сравнению с Phone 8 Pro прибавил в емкости всего 5,4% (с 5500 до 5800 мАч). Но при сравнении моделей в Tom's Guide обнаружили, что продолжительность работы новинки оказалась почти на два часа выше. Это, в том числе, заслуга нового энергоэффективного чипсета Snapdragon 8 Elite.

Та же ситуация наблюдалась и с OnePlus 13, который оказался на втором месте. Его батарея «подросла» до 6000 мАч (на 11%), но в тех же тестах новая модель проработала на 2.5 часа дольше предшественника. Пятерку самых живучих смартфонов замыкают OnePlus 12R и iPhone 16 Pro Max.

Как видно, среди смартфонов с самым высоким уровнем автономности есть как дорогие флагманы, так и доступные Android-устройства, к примеру, CMF Phone 1 за 199 долларов. Но все их объединяет то, что они способны выдержать не менее 14+ часов непрерывного активного пользования.

Ранее специалисты AnTuTu делились рейтингами лучших смартфонов начала 2025-го по соотношению цены и производительности. В бюджетной категории лидером оказался Redmi 14R, а рейтинг флагманов возглавляет фотофлагман Oppo.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели и прошлогодние флагманы.

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