Байден: Путину нельзя давать передышку 8 11.01.2025, 12:43

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Джо Байден

Президент США выразил надежду, что Конгресс не позволит Трампу остановить помощь Украине.

Американский президент Джо Байден верит, что в Конгрессе США достаточно и демократов, и республиканцев, понимающих важность помощи Украине. И они будут против, если новый глава Соединенных Штатов Дональд Трамп захочет прекратить поставки военной техники и оружия Силам обороны, передает «Обозреватель».

Байден отметил важность консолидации межпартийной поддержки Украины в Конгрессе, выступая в Вашингтоне. Он надеется на то, что новые власти США не дадут российскому диктатору Владимиру Путину времени для «отдыха».

«Я знаю, на [Капитолийском] холме есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся и не согласятся с президентом [Трампом], если тот решит прекратить финансирование Украины», – сказал глава Белого дома.

По его мнению, стратегия экономического и политического давления на РФ работает. Поэтому Путин «имеет экономические, значительные экономические проблемы, а также политические проблемы внутри страны».

В этой связи Байден призвал не разрешить кремлевскому диктатору использовать возможную паузу для перегруппировки сил и продолжения агрессии.

Действующий президент США заверил, что делает все в рамках своих сил и полномочий, чтобы обеспечить Украину преимуществами поддержки независимости.

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