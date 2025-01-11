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В Минске продается самая «большая» квартира

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  • 11.01.2025, 12:49
  • 2,330
В Минске продается самая «большая» квартира

Порядковый номер уходит за тысячу.

Весной 2021 года в Минске был зафиксирован своеобразный рекорд: в одном доме уместилось сразу 1011 квартир. До этого долгое время «царицей многоэтажек» считалась панелька на улице Есенина, в которой обрели метры 889 собственников. И вот — новая высота. Точнее «Волна». Ведь именно в этом доме в «Минск-Мире» оказался сконцентрирован квартирный максимум, пишет «Онлайнер».

Времени с момента сдачи дома, больше похожего на круизный лайнер, прошло немало. Но вот что любопытно: та самая 1011-я квартира все еще свободна! И любой, у кого есть 288 000 рублей в запасе, может стать ее обладателем.

Если верить сайту застройщика, евродвушка имеет общую площадь 51,9 квадратного метра. При этом «внутренняя часть» составляет примерно 40,7 «квадрата». Остальное — терраса (29,5 «чистого» метра, или 8,83 — с коэффициентом) и балкон на 2,4 «квадрата» (1,69 с учетом коэффициента).

Как устроена квартира-рекордсмен? Жилые комнаты в ней чуть более 13 метров. К гостиной также примыкает условная кухня на четыре «квадрата». Часть метров в ней же «съедает» лесенка, ведущая на ту самую шикарную террасу. Представляете, какой вид открывается с 21 этажа!

Еще четыре с половиной квадратных метра приходится на совмещенный санузел. Пять с половиной — на прихожую. Вот и все. Возведешь перегородки между помещениями — еще где-то метр потеряешь. Но что уж поделаешь: такова судьба всех вариантов со свободной планировкой.

Один квадратный метр в квартире застройщик оценивает в 1540 евро по курсу. То есть вся двушка обойдется в 79 926 евро ($82 390) в эквиваленте. Это в уже готовом и заселенном доме (что приятно).

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