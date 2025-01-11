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Вакансии в Беларуси теперь нужно публиковать по новым правилам

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  • 11.01.2025, 12:55
  • 2,644
Вакансии в Беларуси теперь нужно публиковать по новым правилам

Что изменилось с 1 января.

С 1 января в Беларуси начал действовать закон о занятости населения, который обязывает работодателей сначала размещать вакансии в Общереспубликанском банке вакансий на сайте gsz.gov.by, а уже потом на других платформах. Публикация должна сопровождаться гиперссылкой на первичную публикацию. Нарушителям грозит штраф от 5 до 15 базовых величин (210–630 рублей).

Однако новый порядок вызывает много вопросов, на что обращает внимание издание dev.by.

Например, согласно разъяснению Минтруда, опубликованному 6 января, под «информационными ресурсами» подразумеваются как сайты работодателей, так и их аккаунты в соцсетях.

Но личные страницы сотрудников в соцсетях (например, LinkedIn) под действие закона не подпадают. Также закон не требует ссылок для вакансий, размещенных на иностранных порталах вроде российского hh.ru.

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9 января Минтруда уточнило, что «баннеры, доски объявлений, карточки в пунктах выдачи заказов и реклама в метро» не считаются информационными ресурсами, поэтому на них не нужно указывать ссылку на Банк вакансий.

Еще одно послабление касается так называемых «вакансий на перспективу» — рабочих мест, которые планируется создать в будущем. Их можно размещать на других ресурсах без публикации на gsz.gov.by, но с обязательным указанием, что это перспективные вакансии.

Тем не менее, понятие «вакансии на перспективу» осталось неясным даже для кадровиков, что добавляет путаницы. Эксперты предполагают, что такие уточнения связаны с техническими сложностями работы Банка вакансий, который часто «глючит» и не справляется с нагрузкой.

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