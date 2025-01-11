Российское командование панически боится остановки войны 5 11.01.2025, 13:04

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иллюстративное фото

На это есть две конкретные причины.

Российские военное командование убеждает Владимира Путина не идти на переговоры по завершению войны в Украине, а, наоборот, выступает за эскалацию боевых действий.

В эфире «24 Канала» эксперт совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев назвал 2 конкретные причины, почему российские службы безопасности и военные официальные лица не готовы прекратить войну, несмотря на беспрецедентные потери на фронте. Отметим, что с 24 февраля 2022 года Силы обороны ликвидировали более 800 тысяч российских солдат.

Зачем россияне сливают такую информацию

Логика российской машины базируется на том, что Россия не может быть побеждена. Российских генералов с первых курсов военных вузов учили, что Москва не может проиграть, потому что у России второй по величине ядерный потенциал.

«Если Россия начнет проигрывать, то запустит ядерное оружие. Так называемый эффект мертвой руки. Это ключевой элемент российского шантажа, который Кремль использует против Запада», – отметил Краев.

По его словам, совершенно неудивительно, что россияне якобы сливают такую информацию западным медиа или аналитикам. Они выдают желаемое за действительное и пытаются всех убедить в том, что если Россия начнет проигрывать, то уничтожит мир.

«Соответственно, задача Запада – сделать так, чтобы Россия не проиграла. Россияне ставят такое сложное уравнение для решения всему Западу», – сказал эксперт совета внешней политики «Украинская призма».

Что боится потерять российское командование

Вторая причина более прагматичная. Представляем себе ситуацию, когда надо идти на переговоры, на которых россиянам придется делать уступки и о чем-то договариваться, а потом внутри населению объяснять, почему до сих пор существует Украина и почему в мире до сих пор говорят на украинском языке.

«По примеру всех диктаторских режимов, надо найти виновных. Догадайтесь, кого Путин сделает крайними? Конечно, своих генералов, которые не взяли Киев за три дня», – объяснил Краев.

Поэтому становится понятно, почему российские офицеры боятся завершения войны: они просто станут ненужными. Более того, их сделают виновными во всем, что произошло.

Поэтому для российских военных остается два варианта:

вести эту войну, сколько возможно, и зарабатывать на этом небывалые деньги, тогда они будут в безопасности;

сдать Путина, повесить на него все грехи и выйти полусухими из воды.

К слову, потери россиян за почти три года войны против Украины больше, чем количество военных, погибших во время Второй мировой войны со стороны России.

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