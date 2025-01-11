закрыть
11 января 2025, суббота, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Купюру, которую заменили современные пять рублей, продают с молотка за солидную сумму

2
  • 11.01.2025, 13:12
  • 3,666
Купюру, которую заменили современные пять рублей, продают с молотка за солидную сумму

Стоимость неденоминированной банкноты впечатляет.

На площадке Ay.by продают с аукциона коллекционную купюру 2000 года в 50 тыс. рублей. Это неденоминированные деньги. Стоимость банкноты впечатляет. Также может удивить, сколько продуктов можно было купить на эту сумму перед деноминацией 2016 года и сейчас.

Цена, которая может удивить

С молотка продают коллекционную купюру в 50 000 рублей 2000 года. После деноминации в 2016-м, когда «обрезали» четыре нуля, ее заменили современные 5 рублей.

Продавец указал, что банкнота никогда не была в использовании. Она находится в специальном боксе, который защищает ее от внешнего воздействия (его называют слаб).

Стоимость денежного знака заявлена в 1800 рублей.

Что можно было купить на эту сумму до деноминации

Мы решили вспомнить, что реально было приобрести до деноминации за 50 тысяч рублей, и сравнили с актуальными ценами.

По данным Белстата, в последний месяц до деноминации, то есть в июне 2016-го, килограмм свинины без костей стоил чуть более 55 тысяч рублей. Это 5,5 актуального рубля. А в ноябре 2024 года (пока это самые свежие данные статистики, более актуальные еще не обнародованы) кило этого же продукта стоило 15,39 рубля. Это почти в 2,8 раза дороже.

За 46 тысяч (сейчас 4,6 рубля) можно было приобрести килограмм полуфабрикатов из мяса птицы. В ноябре прошлого года он стоил 9,13 рубля. Это на 98% дороже.

Мясные пельмени в июне 2016-го продавали по 49 тысяч (нынешних 4,9 рубля), а в ноябре 2024-го — по 9,58 рубля. Рост — тоже почти в два раза.

Жирный творог за это время вырос в цене с 5,1 рубля (с учетом деноминации) до 9,96 рубля.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц