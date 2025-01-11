Купюру, которую заменили современные пять рублей, продают с молотка за солидную сумму 2 11.01.2025, 13:12

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Стоимость неденоминированной банкноты впечатляет.

На площадке Ay.by продают с аукциона коллекционную купюру 2000 года в 50 тыс. рублей. Это неденоминированные деньги. Стоимость банкноты впечатляет. Также может удивить, сколько продуктов можно было купить на эту сумму перед деноминацией 2016 года и сейчас.

Цена, которая может удивить

С молотка продают коллекционную купюру в 50 000 рублей 2000 года. После деноминации в 2016-м, когда «обрезали» четыре нуля, ее заменили современные 5 рублей.

Продавец указал, что банкнота никогда не была в использовании. Она находится в специальном боксе, который защищает ее от внешнего воздействия (его называют слаб).

Стоимость денежного знака заявлена в 1800 рублей.

Что можно было купить на эту сумму до деноминации

Мы решили вспомнить, что реально было приобрести до деноминации за 50 тысяч рублей, и сравнили с актуальными ценами.

По данным Белстата, в последний месяц до деноминации, то есть в июне 2016-го, килограмм свинины без костей стоил чуть более 55 тысяч рублей. Это 5,5 актуального рубля. А в ноябре 2024 года (пока это самые свежие данные статистики, более актуальные еще не обнародованы) кило этого же продукта стоило 15,39 рубля. Это почти в 2,8 раза дороже.

За 46 тысяч (сейчас 4,6 рубля) можно было приобрести килограмм полуфабрикатов из мяса птицы. В ноябре прошлого года он стоил 9,13 рубля. Это на 98% дороже.

Мясные пельмени в июне 2016-го продавали по 49 тысяч (нынешних 4,9 рубля), а в ноябре 2024-го — по 9,58 рубля. Рост — тоже почти в два раза.

Жирный творог за это время вырос в цене с 5,1 рубля (с учетом деноминации) до 9,96 рубля.

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