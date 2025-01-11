«Мазут вытекал, а Путин тормозил» 1 11.01.2025, 13:15

2,690

Чем вызвана запоздалая реакция Кремля на аварию танкеров в Черном море?

Авария российских танкеров в декабре 2024 года вызвала вылив мазута в Черном море. В МИД Украины объяснили, почему на катастрофу Путин отреагировал с опозданием.

Так, только после 25 дней с момента катастрофы, 9 января глава Кремля прокомментировал ее, назвав одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. Также российский диктатор поручил создать штаб для преодоления последствий этого бедствия, передает «24 Канал» со ссылкой на брифинг представителя МИД Украины Георгия Тихого.

По словам Тихого, с 15 по 31 декабря утечка нефтепродуктов в море продолжалась, и российские власти не принимали никаких действенных мер для ликвидации катастрофы. Лишь после того, как масштабы стали слишком очевидными для сокрытия, российское руководство начало демонстрировать обеспокоенность и бурную деятельность.

Дипломат подчеркнул, что авария вражеских танкеров в Керченском проливе подтверждает неспособность России соблюдать безопасность судоходства. Эта трагедия – прямое следствие российской агрессии против Украины.

Тихий заметил, что «теневой флот» страны-агрессора не только приносит ей миллиарды долларов дохода, но и повышает риск подобных экологических несчастий. Поэтому представитель МИД обратился к союзникам усилить санкционные ограничения в отношении операторов «теневого флота» Кремля.

По словам биолога, мазут, который распространяется в результате аварии российских танкеров в Керченском проливе, представляет серьезную угрозу для одесского побережья. Пятна мазута могут достичь Одесской области уже к середине января.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com