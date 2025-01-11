Стало известно, за просмотр каких фото с банковских карт белорусов спишут все деньги 11.01.2025, 14:04

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Раскрыта мошенническая схема.

В милиции предупредили белорусов о двух новых схемах мошенничества, которые стали активно использоваться в последнее время. С их помощью мошенники могут лишить человека всех денег на банковской карте, при этом «приманкой» служат обычные фотографии, пишет «Телеграф».

Это одна из модификаций «фишинговых» схем мошенничества. Ее жертвами могут стать пользователи этого популярного мессенджера, особенно те, кто часто публикует свои снимки в соцсетях.

Суть преступной схемы заключается в следующем: человеку в «личку» приходит запрос якобы от начинающего фотографа с предложением поучаствовать в бесплатной фотосессии — «для наработки портфолио». В случае согласия псевдофотограф отправляет «модели» ссылку на закрытый Telegram-канал, где якобы представлено портфолио фотографа.

На самом деле же человек, переходя по ссылке, оказывается на фишинговой странице, которая имитирует авторизацию в мессенджере. Если на этом этапе ввести свой номер телефона, пароль и код подтверждения, эти данные напрямую попадут в руки мошенников, а чат попросту удалят, заметая следы.

Похожую схему в Telegram мошенники также активно используют со свадебными фотографиями.

«Одной жительнице похожий файл отправила подруга. После клика фотографии не появились, зато с карты владелицы сняли все деньги, сделали несколько переводов и две покупки на маркетплейсе. Как окажется позже, подруга никаких ссылок девушке не отправляла», — рассказали об одном из таких случаев в канале правоохранителей.

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