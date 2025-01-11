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Белорусов возмутила «просторная трешка» за 128 тысяч долларов

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  • 11.01.2025, 14:20
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Белорусов возмутила «просторная трешка» за 128 тысяч долларов

Квартиру выставили на продажу в «Минск Мире».

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как утверждают, «просторную» трехкомнатную квартиру в жилищном комплексе «Минск Мир». Ее выставили на продажу за 128 тысяч долларов. Беларусы в комментариях возмутились этому предложению за такую цену, пишет Telegraf.news.

«В «Минск Мире» продается трехкомнатная просторная квартира площадью 60 метров квадратных. Дом расположен в очень выгодном положении: напротив строится торговый центр, через дорогу — остановки. Строится поликлиника, уже есть действующая школа и сады», — рассказала на видео автор.

Она показала раздельный санузел с сушильной и стиральной машинами. «Все, что нужно для жизни, все есть. Просторная гостиная-кухня со всей встроенной техникой: варочная панель, посудомоечная машина, холодильник, диван. Очень много освещения в квартире, квартира очень светлая», — утверждает девушка.

Но видно, что изолированных спален в квартире только две. Вероятно, под третьей комнатой автор ролика имела в виду кухню-гостиную. Между тем с виду ремонт в квартире новый.

«60 квадратов, трехкомнатная, просторная???» — переспросили под видео. Автор ролика на вопрос ответила утвердительно.

«Треш. Это двушка по факту с большой кухней — это раз. $ 2133/метр — это на 50% выше рынка, это два. 60 кв. метров — это метраж обычной двушки, это три», — написал другой пользователь TikTok.

Автор ролика на это ответила, что купила квартиру по цене 1200 долларов за «квадрат». «Плюс ремонт, здесь не было ни стен, ни проводки, ни труб — ничего. Вы сначала разберитесь в ценах, стройке и т. д., диванные эксперты», — порекомендовала девушка.

«Если это стоит 120 тысяч долларов, то остановите планету — я сойду», — попросил еще один пользователь TikTok.

«Где третья комната???» — поинтересовался комментатор.

Другая пользовательница TikTok встала на сторону автора видео: «Посмотреть бы, где «эти» живут комментаторы, в каких будках и как давно они делали ремонт». Но в основном все сомневались в «просторности» этой квартиры и наличии третьей комнаты.

@mariya_grin

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