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Для учителей в Беларуси приготовили новый «сюрприз»

  • 11.01.2025, 14:28
Для учителей в Беларуси приготовили новый «сюрприз»
иллюстративное фото

Педагогам придется проходить еще один уровень «проверки».

В Беларуси с 2025 года планируется ввести обязательное психологическое собеседование для тех, кто хочет работать в сфере образования. Это предусматривает проект Закона «Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей», опубликованный на Национальном правовом портале.

Собеседование станет обязательным этапом при трудоустройстве. Согласно законопроекту, кандидат получит направление на прохождение психологического собеседования перед заключением трудового договора. Только успешно пройдя эту процедуру, он сможет официально трудоустроиться.

Если законопроект будет принят, новые правила вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования, то есть уже летом 2025 года.

Однако пока неясно, какие критерии будут использоваться при оценке, и как будет организована процедура.

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