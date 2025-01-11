Белорусов ждут температурные качели 11.01.2025, 14:56

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Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю.

На следующей неделе ожидаются переменчивые условия — от морозных ночей до потепления и осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

12 января, в воскресенье, местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, возможен слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ночью температура составит −1...6°C, днем — от −3 до +1°C.

В понедельник, 13 января, ночью местами возможен кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. Гололедица сохранится. Температура ночью опустится до −2...8°C, при прояснениях — до −11 °C, днем ожидается −6...0°C.

Во вторник, 14 января, морозная ночь (−3...9°C, при прояснениях до −12 °C) сменится днем потеплением. Атлантические воздушные массы принесут снег, мокрый снег и дождь, местами метели с ветром до 15–18 м/с. Температура днем повысится до −3...+2°C.

15 января, в среду, ночью осадки охватят большую часть страны, днем — местами. Возможны слабый туман, гололед и гололедица. Температура ночью составит −5...+2°C, днем — от −1 до +3°C.

В четверг, 16 января, местами ночью и на большей части Беларуси днем ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Возможна гололедица. Температура ночью −6...+1°C, днем — 0...+4°C.

17 января, в пятницу, местами пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром возможен слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура ночью −3...+3°C, днем — 0...+6°C.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, особенно в ночное и утреннее время, и советуют быть внимательными. Переменная погода потребует как теплой одежды, так и готовности к дождю и сильному ветру.

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