В Беларуси нашли новый вид лишайника

В Беларуси нашли новый вид лишайника2
- 11.01.2025, 15:17
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Открытие помог совершить житель Солигорского района.
Ученые Института экспериментальной ботаники НАН обнаружили на территории заказника «Старобинский» в Солигорском районе новый для Беларуси вид лишайника — Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale.
Помог ученым совершить открытие местный житель, знаток природы региона, который заметил четыре дерева с необычным лишайником, передает «Еврорадио».
Сперва ученых удивило, как в Беларуси оказался лишайник, встречающийся в Карпатах и на Кавказе. Чтобы проверить гипотезу, специалисты применили метод тонкослойной хроматографии (TLC) и сравнили образцы из Беларуси с лишайниками из других регионов Европы. Результаты подтвердили открытие — Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale теперь официально считается новым видом для флоры Беларуси.
В Институте экспериментальной ботаники подчеркивают, что такие открытия — редкость. Выявление новых видов лишайников может произойти лишь раз в жизни даже у опытного специалиста.