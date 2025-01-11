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В Беларуси нашли новый вид лишайника

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  • 11.01.2025, 15:17
  • 1,480
В Беларуси нашли новый вид лишайника
иллюстративное фото

Открытие помог совершить житель Солигорского района.

Ученые Института экспериментальной ботаники НАН обнаружили на территории заказника «Старобинский» в Солигорском районе новый для Беларуси вид лишайника — Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale.

Помог ученым совершить открытие местный житель, знаток природы региона, который заметил четыре дерева с необычным лишайником, передает «Еврорадио».

Сперва ученых удивило, как в Беларуси оказался лишайник, встречающийся в Карпатах и на Кавказе. Чтобы проверить гипотезу, специалисты применили метод тонкослойной хроматографии (TLC) и сравнили образцы из Беларуси с лишайниками из других регионов Европы. Результаты подтвердили открытие — Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale теперь официально считается новым видом для флоры Беларуси.

В Институте экспериментальной ботаники подчеркивают, что такие открытия — редкость. Выявление новых видов лишайников может произойти лишь раз в жизни даже у опытного специалиста.

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