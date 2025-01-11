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Опубликован новый рейтинг «силы паспортов»

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  • 11.01.2025, 15:58
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Опубликован новый рейтинг «силы паспортов»

На каком месте оказалась Беларусь?

По итогам 2024 года мировым лидером по числу безвизовых направлений, доступных его гражданам, стал Сингапур. Это данные из регулярного рейтинга консалтинговой компании Henley & Partners. Беларусь ухудшила свои позиции в рейтинге на один пункт, опустившись с 61-го места на 62-е.

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала обновленную версию своего Индекса паспортов, в котором страны ранжируют по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам. По итогам 2024 года первое место в рейтинге занял Сингапур: его граждане могут без визы посещать 195 стран.

Вторую строчку рейтинга заняла Япония (193 безвизовых направления). На третьем месте находятся шесть стран, гражданам которых доступно 192 безвизовых направления: Франция, Германия, Италия, Испания, Финляндия и Южная Корея. В топ-10 по количеству безвизовых направлений вошли 26 стран: многие европейские страны, а также США, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Сингапур, Южная Корея, ОАЭ.

Последнее, 106-е место в рейтинге занимает Афганистан — его граждане могут посещать без визы лишь 26 направлений. Среди стран, замыкающих рейтинг, также Сирия (27 безвизовых направлений), Ирак (31), Йемен и Пакистан (по 33).

У Беларуси в рейтинге в настоящее время 62-е место — обладатели белорусского паспорта могут ездить без виз в 81 страну.

Напомним, полгода назад Беларусь в этом списке занимала 61-е место, тогда нам также было доступно 81 безвизовое направление.

Henley & Partners публикует Индекс паспортов уже 19 лет, рейтинг обновляется несколько раз в год. При ранжировании стран авторы рейтинга опираются на данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

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