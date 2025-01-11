Опубликован новый рейтинг «силы паспортов» 4 11.01.2025, 15:58

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На каком месте оказалась Беларусь?

По итогам 2024 года мировым лидером по числу безвизовых направлений, доступных его гражданам, стал Сингапур. Это данные из регулярного рейтинга консалтинговой компании Henley & Partners. Беларусь ухудшила свои позиции в рейтинге на один пункт, опустившись с 61-го места на 62-е.

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала обновленную версию своего Индекса паспортов, в котором страны ранжируют по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам. По итогам 2024 года первое место в рейтинге занял Сингапур: его граждане могут без визы посещать 195 стран.

Вторую строчку рейтинга заняла Япония (193 безвизовых направления). На третьем месте находятся шесть стран, гражданам которых доступно 192 безвизовых направления: Франция, Германия, Италия, Испания, Финляндия и Южная Корея. В топ-10 по количеству безвизовых направлений вошли 26 стран: многие европейские страны, а также США, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Сингапур, Южная Корея, ОАЭ.

Последнее, 106-е место в рейтинге занимает Афганистан — его граждане могут посещать без визы лишь 26 направлений. Среди стран, замыкающих рейтинг, также Сирия (27 безвизовых направлений), Ирак (31), Йемен и Пакистан (по 33).

У Беларуси в рейтинге в настоящее время 62-е место — обладатели белорусского паспорта могут ездить без виз в 81 страну.

Напомним, полгода назад Беларусь в этом списке занимала 61-е место, тогда нам также было доступно 81 безвизовое направление.

Henley & Partners публикует Индекс паспортов уже 19 лет, рейтинг обновляется несколько раз в год. При ранжировании стран авторы рейтинга опираются на данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

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