закрыть
11 января 2025, суббота, 16:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

BILD: У Илона Маска появился могущественный враг в окружении Трампа

2
  • 11.01.2025, 15:56
  • 3,666
BILD: У Илона Маска появился могущественный враг в окружении Трампа
Илон Маск

Он является важной фигуры в правых кругах США.

В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом одним из его самых влиятельных союзников называют предпринимателя Илона Маска. Он не только самый богатый человек в мире, но и будущий сотрудник администрации — Трамп собирается назначить его советником по вопросам эффективности. Однако такое сближение Маска с президентом вызывает недовольство у Стива Бэннона, экс-советника Трампа и важной фигуры в правых кругах США, пишет BILD.

Бэннон, который только недавно отбыл четырехмесячный тюремный срок за «неуважение к Конгрессу» и вновь появился в окружении Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго, не скрывает своего негативного отношения к Маску. В частности, он считает технологического магната «очень опасным» для Трампа и хочет помешать ему получить доступ к Белому дому.

С точки зрения Бэннона, главная мотивация Маска — достижение еще большего богатства и влияния. По словам политика, вступая в команду Трампа, Маск стремится обезопасить свои проекты и заключить более выгодные контракты. Бэннон называет это «проявлением жадности и эгоизма», утверждая, что такая «охота за капиталом» идет вразрез с интересами рядовых американцев.

Несмотря на конфликты в ближайшем окружении будущего президента, многие политические аналитики полагают, что Трамп, вернувшись в Белый дом, будет искать баланс между прагматизмом Маска и радикальными идеями Бэннона, предполагает BILD.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц