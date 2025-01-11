BILD: У Илона Маска появился могущественный враг в окружении Трампа 2 11.01.2025, 15:56

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Илон Маск

Он является важной фигуры в правых кругах США.

В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом одним из его самых влиятельных союзников называют предпринимателя Илона Маска. Он не только самый богатый человек в мире, но и будущий сотрудник администрации — Трамп собирается назначить его советником по вопросам эффективности. Однако такое сближение Маска с президентом вызывает недовольство у Стива Бэннона, экс-советника Трампа и важной фигуры в правых кругах США, пишет BILD.

Бэннон, который только недавно отбыл четырехмесячный тюремный срок за «неуважение к Конгрессу» и вновь появился в окружении Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго, не скрывает своего негативного отношения к Маску. В частности, он считает технологического магната «очень опасным» для Трампа и хочет помешать ему получить доступ к Белому дому.

С точки зрения Бэннона, главная мотивация Маска — достижение еще большего богатства и влияния. По словам политика, вступая в команду Трампа, Маск стремится обезопасить свои проекты и заключить более выгодные контракты. Бэннон называет это «проявлением жадности и эгоизма», утверждая, что такая «охота за капиталом» идет вразрез с интересами рядовых американцев.

Несмотря на конфликты в ближайшем окружении будущего президента, многие политические аналитики полагают, что Трамп, вернувшись в Белый дом, будет искать баланс между прагматизмом Маска и радикальными идеями Бэннона, предполагает BILD.

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