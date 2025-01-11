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СБУ рассказала подробности о военных КНДР, взятых в плен ВСУ в Курской области

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  • 11.01.2025, 16:12
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СБУ рассказала подробности о военных КНДР, взятых в плен ВСУ в Курской области

Пленных доставили в Киев.

Силы обороны Украины взяли в плен первых военных КНДР в Курской области. Украинские правоохранители рассказали подробности о них.

«Речь идет о двух военных Северной Кореи, одного из которых 9 января захватили бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого - воины-десантники Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении СБУ.

Сразу после взятия в плен иностранцам оказали всю необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией

Что известно о северокорейских пленных

На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ.

Во время допроса военный КНДР, у которого был найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила слаживание с группировками рашистов.

Сам он заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. Примечательно, что пленный, так же как и российские военные в начале полномасштабного вторжения, подчеркивает, что ехал якобы на учения, а не на войну против Украины.

Другой военнопленный подтвердил показания своего «напарника». Часть ответов на вопросы он давал письменно, поскольку у него травмирована челюсть. По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика. Он вообще был без документов.

Пленные из КНДР уже в Киеве

Для проведения первоочередных следственных мероприятий их доставили в Киев. Они содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного законодательства.

Пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского языка во взаимодействии с разведкой Южной Кореи НРС.

Сейчас СБУ проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств участия военных КНДР в войне РФ против Украины. Следствие ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора по ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

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