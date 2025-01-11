Врачи простыми словами объяснили, почему нельзя пить алкоголь одновременно с лекарствами 2 11.01.2025, 16:22

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Специалисты привели примеры с наиболее распространенными лекарственными средствами.

Употребление любых доз спиртного на фоне приема лекарств не только увеличивает риск возникновения побочных эффектов. Это может также влиять на клиническую картину заболевания, ухудшать состояние человека и вводить в заблуждение лечащего врача (особенно если пациент не считает нужным рассказать о том, что при случае позволил себе рюмку-другую). Поэтому пить алкоголь в период активного или поддерживающего лечения нельзя, пишет 24health.by.

Этиловый спирт влияет на механизм соединения и транспортировки лекарственного вещества, соответственно, изменяет его действие: может ослаблять, усиливать либо вообще оказывать противоположный эффект. На примере наиболее распространенных лекарственных средств объясняем простыми словами, как это работает.

Алкоголь и давление

Артериальная гипертензия – одна из самых распространенных сердечно-сосудистых патологий. От нее страдает практически половина взрослого населения Беларуси (около 45%). Хорошая новость в том, что заболевание контролируемо, и при должном отношении пациента продолжительность и качество жизни практически не страдают. Проблема заключается в том, что необходимо постоянно и правильно принимать лекарства. Разумеется, пить алкоголь при этом нельзя. И вот почему.

Сила сокращений сердечной мышцы, с которой сердце выталкивает порцию крови, создает систолическое (верхнее) давление. Диастолическое (нижнее) давление обусловлено работой сосудов – их эластичностью, способностью расшириться под давлением выталкиваемой крови и вернуться в исходное состояние. Принято считать, что нормальное давление здорового человека – 120/80.

Попадая в организм, алкоголь изменяет давление независимо от того, есть у человека с ним проблемы или нет. Что делает алкоголь? Спустя всего несколько минут после того, как человек выпил, алкоголь попадает в мозг и «выключает» тормозные нейроны. При этом тонус сосудов в сердце чаще всего усиливается. Чтобы преодолеть сопротивление, проталкивая кровь, сердцу необходимо мощнее сокращаться. Как следствие, давление растет.

У некоторых людей тонус сосудов наоборот расслабляется, сердцу уже не нужно сокращаться с привычной частотой и силой. Давление снижается.

В любом случае при приеме алкоголя давление начинает видоизменяться даже у здорового человека.

Причиной артериальной гипертензии или гипотензии могут быть чрезмерные или недостаточные сокращения сердечной мышцы, слабость сосудов, обусловленные проблемами, связанными не только непосредственно с патологией самого сердца, но и другими органами и системами: обменом веществ, почками, и т. д. Чтобы держать давление в норме, необходимо постоянно принимать лекарства, назначенные врачом с учетом первопричины такого состояния. Пить алкоголь, принимая таблетки от давления, нельзя, потому что, изменяя тонус сосудов сердца, он может многократно усиливать их действие.

Если лекарство направлено на снижение тонуса сосудов, алкоголь может спровоцировать гораздо более сильный и быстрый эффект и вызвать резкое падение давления, вплоть до обморока. Если действие лекарственных средств должно стимулировать тонус сосудов, алкоголь его усилит. И проблема низкого давления трансформируется в проблему высокого.

Абсолютно точно спрогнозировать, произойдет ли это, при какой дозе алкоголя и с какими последствиями, нельзя. Но вероятность того, что коктейль из лекарств от давления и алкоголя может оказаться в прямом смысле убойным, есть всегда. И об этом нужно помнить.

Алкоголь и транквилизаторы

Лечебный эффект психотропных лекарственных средств (больше известных как транквилизаторы), достигается за счет их воздействия на центральную и периферическую нервную систему, т. е. на мозг и те нервные окончания и сплетения, которые находятся за его пределами. У транквилизаторов несколько эффектов: снотворный, седативный (успокоительный), анксиолитический (снижающий тревожность), миорелаксирующий (расслабляющий) и противосудорожный. Такие препараты часто назначают для лечения тяжелых форм бессонницы, депрессий, тревожных и панических расстройств и т. д.

Если в период лечения психотропными лекарственными средствами человек употребляет алкоголь, их действие многократно усиливается, что может привести вплоть до необратимых последствий. Например, человек может уснуть и не проснуться. Или миорелаксирующий эффект транквилизаторов, многократно усиленный алкоголем, «выключит» дыхательную мышцу, и человек погибнет от остановки дыхания (даже своевременное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не гарантирует спасение).

Алкоголь и лекарства для печени

Печень – пожалуй, самый необычный орган в организме человека, в том смысле, что она обладает удивительными способностями к регенерации – самовосстановлению. Условно говоря, если печень разделить на 8 частей, 7 выбросить, а одну оставить, орган через какое-то время восстановится и будет нормально функционировать. Вред печени в состоянии нанести по большому счету только… вирус гепатита, лекарства и алкоголь. А представьте, что у человека гепатит С, он принимает антиретровирусную терапию, но тут появился веский повод… выпить.

Вирус гепатита С – самый распространенный и самый агрессивный. Без лечения пациента ждет незавидная судьба – цирроз или рак печени и гибель. Вакцины от гепатита С нет. Зато есть эффективные лекарства, которые побеждают вирус даже в запущенных случаях. Но, надо сказать, что антиретровирусная терапия довольно агрессивна. Для нее мишень – клетки печени, туда направляются действующие вещества лекарственных препаратов. Они убивают вирус, но заодно повреждают и сами клетки печени. Но это полбеды, учитывая способность органа к самовосстановлению. А если добавить алкоголь…

90% объема этилового спирта, попадающего в организм извне, берет на себя печень. Именно здесь синтезируются ферменты-антидоты, которые отвечают за распад и вывод этилового спирта: алкогольдегидрогеназа и ацетальдегидрогеназа.

Человек выпивает – печень приходит в состояние «боевой готовности», начиная усиленно работать.

Что происходит с больным органом, который вынужден работать на износ? Так и есть – он очень быстро выходит из строя. Т. е. в этом случае алкоголь не столько влияет на действие лекарственных препаратов от гепатита, сколько нагружает больной орган, в разы усиливая тем самым повреждающее действие опасного вируса и токсичных препаратов. Сколько протянет в таком режиме печень, однозначно нельзя сказать. Но точно не долго.

Что касается алкогольной болезни печени, то спиртное здесь и яд, и лекарство. Если при диагностированном недуге человек продолжает пить, алкоголь действует как яд и разрушает орган. Если человек перестает пить алкоголь и соблюдает трезвость при любых обстоятельствах – это и есть лекарство.

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